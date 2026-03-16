ยึดฉานเหนือได้แล้วก็รบกันเอง! ทัพโกก้างเผด็จศึกตะอั้งในเมืองก๊ตขาย

MGR Online - กองทัพโกก้างเผด็จศึกตะอั้งในเมืองก๊ตขาย รัฐฉานเหนือ หลัง 2 ฝ่ายปะทะกันหนักตลอดเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา ล่าสุด ทหารโกก้างปลดธงตะอั้งลงทุกจุด ตลอดแนวทางหลวงหมายเลข 3 ไปถึงหน้าด่านการค้าชายแดนหมู่เจ้ พร้อมจับทหาร-ชาวบ้านตะอั้งนับร้อยเป็นเชลย
วันนี้ (16 มี.ค. 69) Ngao Leng Mun Mai สำนักข่าวภาษาไทใหญ่ รายงานว่า กองทัพโกก้าง (MNDAA) ซึ่งได้เปิดศึกกับกองทัพตะอั้ง (TNLA) มีการปะทะกันอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดหมู่เจ้ รัฐฉานเหนือ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกองทัพโกก้างเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและได้สั่งปลดธงของกองทัพตะอั้งลงในทุกจุดที่กองทัพโกก้างสามารถบุกไปยึดไว้ได้ นอกจากนี้ ยังได้จับกุมชาวตะอั้ง ทั้งที่เป็นทหารและชาวบ้านอีกหลายร้อยคนไว้เป็นเชลย
ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2569 เป็นต้นมา กองทัพโกก้างได้ส่งทหารจำนวนมากนับพันนาย บุกโจมตีที่มั่นของทหารตะอั้งทุกจุดในเมืองก๊ตขายและเมืองน้ำผักกา 2 เมืองสำคัญบนทางหลวงหมายเลข 3 ระหว่างหน้าด่านชายแดนหมู่เจ้ลงไปยังเมืองแสนหวี ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าหลักของระเบียงเศรษฐกิจจีน-เมียนมา
ตามคลิปที่ชาวบ้านก๊ตขายบันทึกไว้ มีเสียงปืน เสียงระเบิด ที่ 2 ฝ่ายยิงต่อสู้กัน ดังต่อเนื่องแทบตลอดทั้ง 2 วัน บนถนนหลายสายรอบๆเมืองก๊ตขาย มีแถวทหารและขบวนรถขนทหารโกก้างหลายร้อยนาย ที่เสริมกำลังเข้าไปในพื้นที่
ตามรายงานของ Ngao Leng Mun Mai การบุกโจมตีเมืองก๊ตขายครั้งนี้ นอกจากกำลังทหารราบจำนวนมากแล้ว กองทัพโกก้างยังได้ใช้อาวุธหนักและโดรนอีกหลายลำ บินไปทิ้งระเบิดใส่ที่ตั้งของทหารตะอั้ง โดยจุดที่มีการปะทะกันอย่างรุนแรง ได้แก่ในตัวเมืองก๊ตขาย เมืองน้ำผักกา เมืองม่านเป็ง เมืองยุ เมืองน้ำต้อง เมืองก๋าแหลง
ขณะที่บริเวณช่องทางการค้าชายแดนที่ติดกับจีนในตัวเมืองหมู่เจ้ เช่น หน้าด่านจินซานจ่อ และศูนย์โลจิสติกส์หลักไมล์ 105 ซึ่งกองทัพโกก้างกับกองทัพตะอั้งได้ร่วมกันยึดไว้ได้จากปฏิบัติการ 1027 เมื่อต้นปี 2567 และทั้ง 2 กองทัพได้ตกลงกันว่าจะร่วมกับควบคุมดูแลนั้น ปรากฏว่า ทหารโกก้างได้ควบคุมตัวและปลดอาวุธทหารตะอั้งที่อยู่ในนี้ไว้ได้แล้วทั้งหมด
เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2566 กองทัพโกก้าง กองทัพตะอั้ง และกองทัพอาระกัน ซึ่งได้รวมตัวกันในนามพันธมิตรภาคเหนือ เปิดปฏิบัติการ 1027 บุกโจมตีหน่วยที่ตั้งของกองทัพพม่าในภาคเหนือของรัฐฉาน และสามารถยึดครองพื้นที่ตามแนวชายแดนรัฐฉานที่ติดกับจีนไว้ได้หลายจุด
โดยกองทัพโกก้างสามารถยึดเมืองเล่าก์ก่าย เมืองป่างซาย หน้าด่านชายแดนชิงส่วยเหอ เมืองกุ๋นโหลง ส่วนกองทัพตะอั้งยึดได้เมืองน้ำคำ ขณะที่จุดซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างจีน-เมียนมา อย่างหน้าด่านจินซานจ่อ และศูนย์โลจิสติกส์หลักไมล์ 105 ทั้ง 2 กองทัพตกลงว่าจะร่วมกับดูแล
อย่างไรก็ตาม ในเมืองน้ำผักกาและเมืองก๊ตขาย ซึ่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3 ปรากฏว่า ได้กลายเป็นพื้นที่พิพาทของทั้ง 2 กองทัพ เนื่องจากทั้งกองทัพโกก้างและกองทัพตะอั้ง ต่างอ้างกรรมสิทธิ์ในการยึดครองทั้ง 2 เมืองนี้ ส่งผลให้ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดความระหองระแหงระหว่างทหารโกก้างกับตะอั้ง ถึงขั้นยกพวกตะลุมบอนกันมาแล้วหลายรอบ
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ก่อนจะเกิดการปะทะกันด้วยอาวุธ กองทัพตะอั้งได้นำกำลังมาไปปิดล้อมสำนักงานประสานงานของกองทัพโกก้างในเมืองก๊ตขาย พร้อมบังคับทหารโกก้างให้ย้ายออกจากพื้นที่ ต่อมาในต้นเดือนมีนาคม กองทัพโกก้างได้เคลื่อนกำลังพลหลายพันนาย พร้อมอาวุธหนักมาปิดล้อมเมืองก๊ตขายไว้ จากนั้นจึงเริ่มบุกโจมตีหน่วยทหารของกองทัพตะอั้ง ในช่วงสายของวันที่ 14 มีนาคม