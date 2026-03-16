รัฐสภาพม่าเปิดประชุมครั้งแรกในรอบ 5 ปี ทหารตบเท้าเข้านั่งเต็มสภากุมอำนาจมั่นคง

เอพี - พม่าเปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกในรอบกว่า 5 ปี ในวันจันทร์ (16) หลังการเลือกตั้งที่ไม่ปรากฎพรรคฝ่ายค้านหลักที่ทำให้มั่นใจว่าทหารที่ปกครองประเทศจะยังคงควบคุมอำนาจไว้อย่างมั่นคง
กองทัพได้ขัดขวางการประชุมรัฐสภาครั้งล่าสุดของประเทศ เมื่อยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายครั้งสุดท้ายของอองซานซูจีในเดือนก.พ. 2564 และปกครองโดยไร้ซึ่งสภานิติบัญญัตินับตั้งแต่นั้น กองทัพได้อ้างว่าการเลือกตั้งที่จัดขึ้นในปลายเดือนธ.ค. และเดือนม.ค. เป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การกลับคืนสู่ประชาธิปไตย
แต่กองทัพและพันธมิตรครองที่นั่งเกือบ 90% ในรัฐสภา ขณะที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ซึ่งเคยเป็นพรรครัฐบาลของพม่า และพรรคฝ่ายค้านหลักอื่นๆ ถูกขัดขวางไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง หรือปฏิเสธที่จะแข่งขันภายใต้เงื่อนไขที่พวกเขาเห็นว่าไม่เป็นธรรม
คณะผู้แทนที่สวมชุดประจำชาติเดินทางมาถึงกรุงเนปีดอ เมืองหลวงของประเทศในวันนี้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 373 ที่นั่ง ซึ่งจัดขึ้นในอาคารรัฐสภาที่ได้รับการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด อาคารดังกล่าวได้รับการบูรณะใหม่หลังจากได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ปิดถนนที่มุ่งหน้ามายังรัฐสภาและมีการตรวจค้นยานพาหนะเพื่อหาวัตถุระเบิดก่อนเข้าอาคารสภาสูง 213 ที่นั่ง ที่มีกำหนดเปิดการประชุมในวันพุธ (18) และสภาภูมิภาคอีก 14 แห่ง จะเปิดการประชุมในอีก 2 วันถัดไป
1 ใน 4 ของ 586 ที่นั่งในสภาสูงและสภาล่าง ถูกสงวนไว้สำหรับกองทัพตามรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยกองทัพ และพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพได้ 339 ที่นั่ง ส่วนอีก 21 พรรค ได้รับที่นั่งระหว่าง 1 ถึง 20 ที่นั่งต่อพรรค
การประชุมรัฐสภาครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งเป็นระยะในเดือนธ.ค. และเดือนม.ค. ใน 263 เมืองจาก 330 เมืองของประเทศ
นักวิจารณ์กล่าวว่าการเลือกตั้งที่จัดโดยรัฐบาลทหารเป็นการพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของตน ซึ่งการรัฐประหารในปี 2564 ก่อให้เกิดการต่อต้านอย่างกว้างขวางซึ่งลากพม่าเข้าสู่สงครามกลางเมือง
ทอม แอนดรูว์ส ผู้รายงานพิเศษที่ทำงานร่วมกับสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ได้เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศปฏิเสธผลการเลือกตั้งและการจัดสรรอำนาจใดๆ ที่ตามมา
สำหรับภารกิจแรกของรัฐสภาใหม่คือการเลือกประธานสภาสำหรับแต่ละสภา จากนั้นเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี 2 คน ทั้งนี้ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลทหาร คาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี
อย่างไรก็ตาม รัฐธรรมนูญห้ามประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดในพม่าไปพร้อมกัน ซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าเขาจะสละตำแหน่งหรือไม่
ซูจี อดีตผู้นำพม่าวัย 80 ปี กำลังรับโทษจำคุก 27 ปี ในข้อกล่าวหาที่หลายคนมองว่าเป็นข้อกล่าวหาเท็จและมีแรงจูงใจทางการเมือง พรรคของเธอได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งปี 2558 และปี 2563 แต่ถูกบังคับให้ยุบพรรคในปี 2566 หลังจากปฏิเสธที่จะจดทะเบียนภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ของกองทัพ
สภาเงาฝ่ายค้านที่ก่อตั้งโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งแต่ถูกกีดขวางไม่ให้เข้ารับตำแหน่งเมื่อกองทัพยึดอำนาจในปี 2564 ก็ได้จัดการประชุมออนไลน์ในวันจันทร์เช่นกัน
คณะกรรมการตัวแทนรัฐสภาพม่าอ้างว่าพวกเขาเป็นรัฐสภาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงแห่งเดียวของประเทศ.