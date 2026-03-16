แบงก์เขมร APD อาการหนัก คนแห่ถอนเงิน อ้างปิดปรับปรุงระบบ 5 วันรวด

MGR Online - ลูกค้ากัมพูชาแห่ถอนเงินธนาคารเอดีพีของกัมพูชา เหตุแจ้งระงับการโอนเงินชั่วคราว 3 วัน ก่อนเพิ่มเป็น 5 วัน อ้างปรับปรุงระบบไอที สื่อสงสัยอาจเตรียมชำระบัญชีเลิกกิจการหรือไม่ ชี้แม้ ADP ไม่ใช่แบงก์ยักษ์ แต่สะท้อนถึงปัญหาระบบการเงินของประเทศ
วันนี้ (16 มี.ค. 69) สื่อกัมพูชา คีรีโพสต์รายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้มีลูกค้าหลายร้อยคนแห่เข้าคิวที่ธนาคารเอพีดี (APD; Asia-Pacific Development Bank) ในย่านบึงกัก (Boeng Kak) เพื่อถอนเงิน หลังจากทางธนาคารประกาศงดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา 5 วันโดยอ้างเหตุผลว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ
ลูกค้าคนหนึ่งระบุว่า เขาเดินทางมาที่ธนาคาร เพื่อถอนเงินหลังจากทราบข่าวว่าทางธนาคารได้ระงับการให้บริการโอนเงินเป็นการชั่วคราว ซึ่งในตอนแรกมีการประกาศระงับเป็นเวลา 3 วัน ก่อนจะขยายเวลาเพิ่มเป็น 5 วัน ขณะที่ลูกค้าอีกรายกล่าวว่า พวกเขาได้รับอนุญาตให้ถอนเงินได้เพียง 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันเท่านั้น
ทางด้านนักธุรกิจชาวจีนรายหนึ่งเปิดเผยว่า บริษัทของเขามีเงินฝากอยู่ที่ธนาคาร APD จำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งตอนแรกเขาไม่ตั้งใจมาเพื่อถอนเงินจำนวนดังกล่าวออกไป แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในอาคารของธนาคาร
นอกจากนี้ ลูกค้าอีกหลายรายที่เดินออกมาจากธนาคารกล่าวว่า พวกเขาไม่สามารถถอนเงินของตนเองออกมาได้ โดยระบุว่าเหตุผลที่ทางธนาคารชี้แจงนั้นยังไม่มีความชัดเจน โดยธนาคาร APD ประกาศว่าบริการหลักหลายประการจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 เวลา 10.00น. จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 23.59น. โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นการอัปเกรดระบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
สงสัย "ปรับปรุงระบบ" หรือ "เตรียมเลิกกิจการ"
ขณะที่เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา Cambodia Investment Review การตัดสินใจอย่างกะทันหันของธนาคาร APD ในการระงับบริการฝาก ถอน และชำระเงิน เป็นเวลา 5 วัน ได้สร้างความกังวลอย่างรุนแรงภายในภาคการธนาคารของกัมพูชา โดยเหล่านักวิเคราะห์ต่างเตือนว่า การปิดให้บริการในครั้งนี้อาจเป็นส่งสัญญาณเบื้องต้นของกระบวนการแก้ไขปัญหาธนาคาร หรือ การชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ มากกว่าจะเป็นเพียงการปรับปรุงระบบตามปกติ
อย่างไรก็ตาม ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมกล่าวว่า ขอบเขตของการสั่งปิดในครั้งนี้ ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงเงินฝากของตนเองได้อย่างสิ้นเชิง ถือเป็นเรื่องที่ผิดปกติอย่างมากสำหรับการอัปเกรดเทคโนโลยีตามมาตรฐานทั่วไป
ปัจจบันแม้ ธนาคาร APD จะไม่ได้เป็นสถาบันการเงินรายใหญ่ของกัมพูชา แต่ยังคงมีการบริหารจัดการงบแสดงฐานะทางการเงินที่สำคัญ โดยรายงานทางการเงินประจำปี 2567 ระบุว่า
- สินทรัพย์รวม 1,346,808,037 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- เงินฝากจากลูกค้า 1,108,855,377 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- พอร์ตสินเชื่อและเงินให้กู้ยืมขั้นต้น 1,009,462,493 ดอลลาร์สหรัฐฯ
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 151,612,927 ดอลลาร์สหรัฐฯ
ธนาคาร APD แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน ในปี 2559 ในฐานะธนาคารเฉพาะทางที่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา และได้วางตำแหน่งตนเองเป็นผู้ให้บริการธนาคารระดับพรีเมียมที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าและธุรกิจที่มีความมั่งคั่ง โดยก่อนหน้านี้ APD มีประธานเจ้าหน้าทีบริหาร คือ นายทู คิม เซง (Thoo Kim Seng) ชาวมาเลเซีย โดยมีพื้นฐานการทำงานที่ยาวนานกับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ในมาเลเซียอย่าง RHB Banking Group ก่อนจะมารับตำแหน่งบริหารระดับสูงในประเทศกัมพูชา โดยเพิ่งส่งต่อตำแหน่ง CEO ผู้อื่นต่อเมื่อต้นเดือนมีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
อ้างอิง :
- Kiripost
- Cambodia Investment Review
- www.prestigeonline.com