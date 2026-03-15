กัมพูชาพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 รายที่ 2 ของปี

MGR Online - กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาแถลงวันนี้ (15) ระบุว่า หญิงอายุ 45 ปี ในจ.บันเตียเมียนเจย ติดเชื้อไข้หวัดนก H5N1 หลังสัมผัสซากสัตว์ปีกที่บ้าน ซึ่งทำให้เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ในมนุษย์รายที่ 2 ของประเทศในปีนี้
หญิงคนดังกล่าวจากหมู่บ้านโรปัก ในอ.พระเนตรพระ ตรวจพบเชื้อไวรัสเมื่อวันที่ 14 มี.ค. หลังจากห้องปฏิบัติการของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติยืนยันการติดเชื้อ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่าหญิงคนดังกล่าวเลี้ยงไก่และเป็ดที่บ้าน และสัตว์ปีกหลายตัวป่วยและตายไปเมื่อไม่นานนี้ และหญิงคนดังกล่าวติดเชื้อไวรัสหลังจากสัมผัสกับซากสัตว์ปีกโดยตรง
เจ้าหน้าที่ได้เริ่มการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการติดเชื้อ และกำลังติดตามผู้ที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายต่อในชุมชน
การพบผู้ติดเชื้อรายนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานการติดเชื้อก่อนหน้าเมื่อกลางเดือนก.พ. โดยชายอายุ 30 ปี จากจ.กัมปอต ติดเชื้อ H5N1 แต่หายป่วยในภายหลัง
นับตั้งแต่กัมพูชาบันทึกผู้ป่วยไข้หวัดนกในมนุษย์รายแรกในปี 2546 ประเทศได้ยืนยันการติดเชื้อ 72 ราย และเสียชีวิต 43 ราย ตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข และแม้ว่าการติดเชื้อในมนุษย์จะยังคงหายาก แต่ไวรัสนี้มีอัตราการเสียชีวิตสูง
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขกล่าวว่าความเสี่ยงของไข้หวัดนกในกัมพูชามีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับวิธีการเลี้ยงและการจัดการสัตว์ปีกทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่ยังคงมีการเลี้ยงสัตว์ปีกขนาดเล็กในบริเวณบ้าน
แตกต่างไปจากระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกแบบอุตสาหกรรมในที่อื่นๆ ครอบครัวชาวกัมพูชาจำนวนมากเลี้ยงเป็ดไก่ไว้รอบบ้าน สัตว์ปีกเหล่านี้มักเดินไปมาอย่างอิสระในหมู่บ้านและบริเวณบ้านเรือนในเวลากลางวัน บางครั้งก็หลบอยู่ใต้ถุนบ้านที่ยกสูงในเวลากลางคืน
สำหรับครัวเรือนชนบทจำนวนมาก สัตว์ปีกเป็นทั้งอาหารและแหล่งรายได้เล็กน้อยแต่สำคัญ ไข่จะถูกขายในตลาดท้องถิ่น ในขณะที่ไก่และเป็ดมักถูกเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครอบครัวหรือขายเป็นครั้งคราว
การปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างคนกับสัตว์ปีกอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับไวรัสไข้หวัดนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสัตว์ปีกป่วยหรือตายอย่างกะทันหัน
เด็กมักช่วยให้อาหารหรือเก็บไข่ ในขณะที่ผู้ใหญ่จัดการกับสัตว์ปีกระหว่างการเชือดหรือการขนส่ง ในบางกรณี หลายครอบครัวอาจยังคงจัดการหรือเตรียมสัตว์ปีกที่ตายอย่างกะทันหันแทนที่จะทิ้งไป เพราะการสูญเสียเนื้อสัตว์อาจหมายถึงการสูญเสียอาหารหรือรายได้ที่มีค่า
ไข้หวัดนก H5N1 มักแพร่กระจายในหมู่สัตว์ปีก แต่บางครั้งอาจติดเชื้อในมนุษย์ที่สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ปีกที่ติดเชื้อ หลังจากได้รับเชื้อแล้วจะมีอาการเช่น มีไข้ ไอ และน้ำมูกไหล และในกรณีรุนแรงอาจนำไปสู่โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน.