ปั๊มน้ำมันกัมพูชากลับมาเปิดให้บริการหลังจนท.เข้าตรวจสอบ &​เหลือปิดแค่ 400 แห่ง

MGR Online - กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาระบุว่า ปั๊มน้ำมันและคลังน้ำมันกว่า 400 แห่งในประเทศ ยังคงปิดทำการหรือระงับดำเนินการชั่วคราว เนื่องจากความล่าช้าในการจัดส่งน้ำมันล็อตใหม่ที่สืบเนื่องมาตากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กล่าวก่อนหน้านี้ว่า ปั๊มน้ำมันและคลังน้ำมันประมาณ 2,000 แห่ง จากทั้งหมด 6,300 แห่งในประเทศ มีรายงานว่าได้หยุดดำเนินการเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน ซึ่งเธอระบุว่าหากพบว่าปั๊มน้ำมันหรือคลังน้ำมันใดจงใจระงับการขายเพื่อกักตุนน้ำมันไว้ขายในราคาที่สูงขึ้นในภายหลัง ปั๊มน้ำมันเหล่านั้นจะถูกปรับหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต พร้อมกับเตือนว่าทางการจะไม่ยอมให้ใครบิดเบือนอุปทาน หรือฉวยโอกาสจากประชาชนในช่วงสถานการณ์เช่นนี้
คำแถลงของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่า หลังจากที่คณะทำงานร่วมของกระทรวงฯ ได้ตรวจสอบและประเมินคลังและปั๊มน้ำมันเหล่านั้น โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของแล้ว พบว่ามีคลังและปั๊มน้ำมันกว่า 400 แห่งที่ยังคงปิดหรือระงับการดำเนินงานเนื่องจากความล่าช้าในการมาถึงของสต็อกใหม่ ในขณะที่ส่วนที่เหลือได้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งแล้วตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค.
กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า นับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันเบนซินธรรมดาในกัมพูชาเพิ่มขึ้น 35% และราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 66%
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้พึ่งพาน้ำมันดีเซลและปิโตรเลียมที่นำเข้าทั้งหมด เนื่องจากแหล่งน้ำมันใต้ทะเลของประเทศยังไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์.