เวียดนามจัดเลือกตั้งสภาแห่งชาติ พรรคคอมมิวนิสต์ส่งผู้สมัครเกือบ 93%

รอยเตอร์ - ชาวเวียดนามหลายสิบล้านคนออกไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ (15) เพื่อเลือกสมาชิกสภาแห่งชาติจากรายชื่อผู้สมัครที่เกือบทั้งหมดส่งโดยพรรคคอมมิวนิสต์ ที่เป็นการรับประกันว่าพรรคยังคงครองอำนาจอย่างท่วมท้นต่อไป
การเลือกตั้งที่จัดขึ้นทุก 5 ปี ซึ่งผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 73.5 ล้านคนถึง 79 ล้านคน เลือกสมาชิกสภาแห่งชาติ 500 คนและผู้แทนสภาท้องถิ่น เป็นหนึ่งในไม่กี่การแสดงออกทางประชาธิปไตยในรัฐพรรคเดียวที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดแห่งนี้ โดยตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดถูกตัดสินโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ก่อนการเลือกตั้ง
จากข้อมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติ พบว่าเกือบ 93% ของผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาแห่งชาติ 864 คน เป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ ขณะที่ 7.5% เป็นผู้สมัครอิสระ ซึ่งลดลงจาก 8.5% ในปี 2564 พรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้มานานหลายทศวรรษโดยไม่มีคู่แข่ง ครองที่นั่งถึง 97%
สำหรับการเลือกตั้งผู้นำใหม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนเม.ย.
สภาแห่งชาติแบบสภาเดียวนี้แทบไม่มีอำนาจในการท้าทายการตัดสินใจสำคัญของพรรค รวมถึงเรื่องบุคคล แต่ก็เคยแก้ไขร่างกฎหมายเป็นบางครั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ตามหน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่มีความหวังในแง่ดี โดยแสดงความหวังว่าตัวแทนของพวกเขาจะสานต่อการพัฒนาเวียดนามให้ทันสมัยต่อไป ซึ่งเศรษฐกิจที่กำลังเฟื่องฟูของเวียดนามกำลังอยู่ระหว่างการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่ริเริ่มโดยโต เลิม ผู้นำสูงสุด
“ผมหวังว่าตัวแทนที่ได้รับเลือกจะนำทางคนหนุ่มสาวไปในทิศทางที่ถูกต้อง และนำนโยบายที่สนับสนุนเยาวชนให้ดียิ่งขึ้นมาใช้” ฟาน นัม แค็ง อายุ 22 ปี ที่ลงคะแนนเสียงเป็นครั้งแรกกล่าว
เหวียน ถิ ฮวา อายุ 67 ปี ระบุว่าการตกแต่งตามท้องถนนและการใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อรณรงค์เลือกตั้งลดลงเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ
“ฉันยังรู้สึกกระตือรือร้นที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งและหวังว่าผู้นำคนใหม่จะพูดเพื่อผลประโยชน์ของเราและทำงานเพื่อลดขั้นตอนทางราชการ” เหวียน ถิ ฮวา กล่าว
ผลการเลือกตั้งจะประกาศในวันที่ 23 มี.ค. ประธานสภากล่าวกับสื่อท้องถิ่น โดยอัตราการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเกิน 99% ในการเลือกตั้งสภาแห่งชาติ 7 ครั้งล่าสุด ตามการรายงานของสื่อของรัฐ
พรรคได้ยืนยันการแต่งตั้งโต เลิม เป็นเลขาธิการพรรค ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจมากที่สุดของเวียดนาม ในระหว่างการประชุมใหญ่ทุก 5 ปี ในเดือนม.ค. ซึ่งในครั้งนั้นได้มีการเลือกตั้งสมาชิกโปลิตบูโร 19 คน ซึ่งเป็นองค์กรตัดสินใจสูงสุดของพรรคด้วย
คาดว่าเจ้าหน้าที่พรรคจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้นำประเทศอย่างเป็นทางการก่อนเปิดประชุมสภา โดยการเลื่อนตำแหน่งโต เลิม สู่ตำแหน่งประธานาธิบดี ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นเพียงพิธีการเท่านั้น
ความเคลื่อนไหวนี้จะทำให้อดีตหัวหน้าหน่วยงานด้านความมั่นคงสาธารณะดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งสองตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งจะทำให้โครงสร้างทางการเมืองของเวียดนามสอดคล้องกับจีนมากขึ้น ซึ่ง สี จิ้นผิง ก็ดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งเช่นกัน
ในบรรดาผู้สมัครนั้น มีผู้นำทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เป็นสมาชิกพรรค รวมถึง เหวียน แถ่ง ตุง ประธานธนาคาร Vietcombank และเล ฮง มีง ประธานบริษัทเทคโนโลยี VNG ที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชั่นส่งข้อความยอดนิยมที่สุดของประเทศ Zalo
“ผมโหวตให้กับผู้สมัคร Gen Z บางคน ผมหวังว่าพวกเขาจะนำแนวทางที่สดใหม่ โปร่งใส และเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีมากขึ้นมาสู่ประเทศ” เหวียน วัน ฮาง อายุ 50 ปี กล่าว.