จะตั้งประเทศใหม่? ทัพกอทูเลยังไม่หยุดรบกับทหารกะเหรี่ยงในตะนาวศรี

MGR Online - อยากตั้งประเทศใหม่ แต่กองทัพกอทูเลยังรบกับทหารกะเหรี่ยงด้วยกันเองไม่หยุด เฉพาะมีนาคม 2 ฝ่ายปะทะกับทหารเคเอ็นยูแล้วหลายครั้ง ล่าสุด "แอกวี"มือขวาเนอร์ดา เมียะ นำกำลังบุกไปเผาฐาน KNLA4 กลางป่ารอยต่อมะริด-ทวาย จนวอด
เช้าวานนี้ (13 มี.ค. 69) เพจ KNU - Merqui - Tavoy District สื่อทางการของกองพลน้อยที่ 4 กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง (KNLA4) รายงานว่า ฐานของ KNLA4 ซึ่งตั้งอยู่ในป่าบริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดมะริดกับจังหวัดทวาย ในภาคตะนาวศรี ได้ถูกบุกโจมตีโดยทหารของกองทัพกอทูเล(Kawthoolei Army : KTLA) ที่นำโดย ซอ แอกวี หรือกอลาโพ นายทหารคนสนิทของนายพลเนอร์ดา เมียะ ผู้บัญชาการกองทัพกอทูเล
เนื่องด้วยกำลังพลของกองทัพกอทูเลมีจำนวนมากกว่า ทำให้ทหารของ KNLA4 ที่ประจำอยู่ในฐานแห่งนี้สู้ไม่ได้ จำเป็นต้องถอนกำลังออกจากฐาน ต่อมาพบว่าฐานแห่งนี้ได้ถูก KTLA จุดไฟเผาและกองทัพกอทูเลได้ยึดอาวุธในฐานไปทั้งหมด
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผ่านมา ซอ แอกวี ได้นำทหารบุกจู่โจมหน่วยทหารกองพันที่ 12 KNLA4 ในเมืองกะแซโด เขตรอยต่อระหว่างจังหวัดทวายกับมะริด ส่งผลให้ทหาร KNLA4 ได้รับบาดเจ็บรวม 5 นาย
ต่อมา ในวันที่ 7 มีนาคม ที่บ้านพอกะโล เมืองกะแซโด ซอ แอกวี ก็ได้นำกำลังบุกไปสังหารทหาร KNLA4 จนเสียชีวิต 1 นาย และยังมีเด็กเล็กชาวบ้านพอกะโล ถูกลูกหลงเสียชีวิตไปด้วยอีก 1 คน
กองทัพกอทูเล ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยนายพลเนอดา เมียะ อดีตผู้บัญชาการองค์กรป้องกันแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNDO) และลูกชายนายพลโบเมียะ อดีตประธานสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNU) หลังจากเขาถูกขับออกจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง จากเหตุสังหารโหดเชลยสงครามที่เป็นทหารพม่า ซึ่งที่ถูกจับได้ที่ค่ายอู เกรทะ ในตำบลวาเลย์ มากถึง 25 ศพ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 และสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้ประกาศว่าจะไม่รับผิดชอบการกระทำทุกอย่างของนายพลเนอดา เมียะ ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
พื้นที่เคลื่อนไหวของกองทัพกอทูเลอยู่ทางตอนใต้ของรัฐกะเหรี่ยงต่อเนื่องกับภาคตะนาวศรี ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดกาญจนบุรีของไทย ซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ของ KNLA4 ทำให้ทหารกะเหรี่ยงทั้ง 2 กลุ่ม ต้องสู้รบกันเองหลายครั้ง จนมีผู้บาดเจ็บล้มตายกันทั้ง 2 ฝ่าย
ตามรายงานของสื่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ระบุว่า ชาวกะเหรี่ยงจำนวนมากไม่ไว้ใจนายพลเนอดา เมียะ และกองทัพกอทูเล เนื่องจากมองว่าความเคลื่อนไหวของนายพลเนอดา เมียะ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวมากกว่าจะต่อสู้เพื่อเสรีภาพของชาวกะเหรี่ยงอย่างแท้จริง
ขณะที่ ซอ แอกวี ลูกน้องคนสนิทของนายพลเนอดา เมียะ ก็มีพฤติกรรมกระทำรุนแรงต่อชาวกะเหรี่ยงด้วยกันเอง ทั้งการเผาหมู่บ้าน ฆ่า ทรมาน และข่มขืนสาวชาวบ้านกะเหรี่ยง หลายครั้ง
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569 นายพลเนอดา เมียะ ได้เชิญสื่อมวลชนจากประเทศไทย ข้ามชายแดนไปฟังการแถลงข่าวการสถาปนาสาธารณรัฐกอทูเล พร้อมแต่งตั้งตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรก และประกาศชื่อบุคคลในคณะรัฐบาล และได้สร้างความตื่นเต้นให้กับสื่อมวลชนหลายสำนักของไทย โดยเฉพาะไทยพีบีเอส และค่ายมติชน ซึ่งพยายามโหมกระพือข่าวนี้ให้เป็นกระแสใหญ่
แต่ความเคลื่อนไหวนี้ กลับไม่ได้รับความสนใจจากสื่อในเมียนมา โดยเฉพาะสื่อในรัฐกะเหรี่ยงด้วยกันเอง เพราะเชื่อกันว่า สื่อไทยตกเป็นเครื่องมือ ถูกนายพลเนอดา เมียะหลอกใช้สร้างกระแสให้ผู้คนกลับมาสนใจตัวเขา หลังจาก 3 ปีที่เขาถูกขับออกจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง และออกมาตั้งกองทัพกอทูเลขึ้นมานั้น นายพลเนอดา เมียะ ไม่มีผลงานใดที่เป็นรูปธรรมในการต่อสู้กับกองทัพพม่า ปรากฏให้คนกะเหรี่ยงได้เห็นเลย