กัมพูชาสอบสวนเหตุปั๊มน้ำมันปิดให้บริการ 2,000 แห่ง ขู่ถอนใบอนุญาตหากกักตุน

เอเอฟพี - เจ้าหน้าที่รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยกับเอเอฟพีว่าเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนปั๊มน้ำมันประมาณ 2,000 แห่งที่ปิดทำการชั่วคราว โดยอ้างว่าขาดแคลนน้ำมันเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
โฆษกกระทรวงพาณิชย์ได้ยืนยันว่าปั๊มน้ำมันและคลังน้ำมันประมาณ 2,000 แห่ง จากทั้งหมด 6,300 แห่งในประเทศได้หยุดดำเนินการในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม เขากล่าวกับเอเอฟพีว่าเจ้าหน้าที่กำลังสอบสวนว่าปั๊มน้ำมันและคลังน้ำมันเหล่านั้นสต็อกน้ำมันหมดแล้วจริงๆ หรือพวกเขากักตุนน้ำมันไว้ขายในภายหลังเมื่อราคาสูงขึ้น
เขาเตือนว่าผู้ขายที่โกหกเกี่ยวกับสาเหตุที่ปิดทำการจะถูกปรับหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าประเทศยังไม่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันอันเนื่องมาจากวิกฤตในตะวันออกกลาง แต่ได้เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการกักตุนน้ำมัน
โฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้บริโภคแห่งนี้ยังคงได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงจากสิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาจะสูงขึ้นนับตั้งแต่เริ่มความขัดแย้งก็ตาม
ราคาน้ำมันเบนซินธรรมดาลิตร 5,200 เรียล (1.30 ดอลลาร์สหรัฐ) ตั้งแต่วันพุธ ที่เพิ่มขึ้นจาก 3,850 เรียลในวันเสาร์ ขณะที่นำ้มันดีเซลลิตรละ 6,050 เรียล (1.51 ดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นมากกว่า 50%.