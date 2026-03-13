รมว.ต่างประเทศ-กลาโหมจีนเตรียมเยือนเวียดนาม กระชับสัมพันธ์-ความร่วมมือด้านความมั่นคง

เอเอฟพี - ปักกิ่งแถลงว่า หวัง อี้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และพลเรือเอก ต่ง จวิน รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของจีน จะเดินทางเยือนเวียดนามในวันอาทิตย์ (15) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
ปักกิ่งได้แสดงตนในภูมิภาคนี้ว่าเป็นทางเลือกที่น่าเชื่อถือแทนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ ซึ่งประกาศใช้มาตรการภาษีอย่างกว้างขวางเมื่อปีที่แล้วที่ส่งผลกระทบต่อการค้าโลก
กัว เจียคุน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนและการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวพันกัน การเสริมสร้างการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการประสานงานเชิงกลยุทธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับจีนและเวียดนาม
หวัง อี้, ตง จวิน และหวัง เซี่ยวหง รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ จะพบกับคู่เจรจาชาวเวียดนามและหารือในหัวข้อต่างๆ รวมถึงความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคงทวิภาคี การปราบปรามอาชญากรรม ความร่วมมือด้านกลาโหม และสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาค กัว เจียคุน ระบุ ซึ่งทั้งหมดจะอยู่ในเวียดนามจนถึงวันอังคาร (17)
เมื่อเดือนเม.ย. 2568 สี จิ้นผิง ผู้นำจีนได้กล่าวกับโต เลิม เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่กรุงฮานอยว่า ทั้งสองประเทศควรต่อต้านการกลั่นแกล้งฝ่ายเดียว
สองประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ 45 ฉบับ ที่รวมถึงด้านห่วงโซ่อุปทาน ปัญญาประดิษฐ์ การลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน และการพัฒนาระบบรถไฟ
จีนและเวียดนามมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด แต่ฮานอยก็มีความกังวลเช่นเดียวกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแสดงอำนาจของปักกิ่งในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาท
จีนอ้างสิทธิในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด ซึ่งเวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน ก็อ้างสิทธิในน่านน้ำดังกล่าวเช่นกัน.