ผู้เชี่ยวชาญ UN เตือนสงครามตะวันออกกลางยิ่งทำให้วิกฤตในพม่าเลวร้ายลงกว่าเดิม

เอเอฟพี - ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของสหประชาชาติเตือนว่า วิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมในพม่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นั้น อาจ “เลวร้ายลงกว่าเดิมมาก” เนื่องจากความสนใจทั่วโลกหันไปที่สงครามในตะวันออกกลาง และความช่วยเหลือก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทอม แอนดรูว์ส ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในพม่า กล่าวให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพีในสัปดาห์นี้ว่า กว่า 5 ปี หลังจากกองทัพพม่ายึดอำนาจในการรัฐประหาร รัฐบาลทหารยังคงโจมตีพลเรือนอย่างต่อเนื่องและขัดขวางความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นอย่างยิ่ง
แอนดรูว์ส ที่วาระการดำรงตำแหน่งจะสิ้นสุดลงในเดือนหน้า ได้เตือนว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจทำให้วิกฤตในพม่ารุนแรงขึ้นอย่างมาก และบดบังวิกฤตนี้จากสายตาของนานาชาติมากยิ่งขึ้น
“สถานการณ์เลวร้ายอยู่แล้ว และอาจเลวร้ายลงกว่านี้” อดีตสมาชิกสภาคองเกรสพรรคเดโมแครตจากรัฐเมน กล่าว
แม้กระทั่งก่อนที่สงครามในตะวันออกกลางจะเริ่มต้นขึ้นจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน เมื่อวันที่ 28 ก.ค. พม่าก็ได้รับผลกระทบจากการลดลงอย่างมากของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม แอนดรูว์สระบุ
การตัดความช่วยเหลือ ที่เกิดขึ้นท่ามกลางการลดลงอย่างมากของเงินทุนระหว่างประเทศทั่วโลกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กลับมาดำรงตำแหน่งเมื่อปีที่แล้ว เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความต้องการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ความช่วยเหลือดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะลดลงอีก เนื่องจากความสนใจและทรัพยากรของนานาชาติมุ่งไปยังตะวันออกกลาง
“สถานที่เช่นพม่าจะหลบหายไปจากสายตาโดยสิ้นเชิง” แอนดรูว์ส ระบุ
และการสนับสนุนต่อประชาชนผู้กล้าหาญของพม่าที่เสี่ยงชีวิตทุกวัน การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม กำลังแย่ลง
“มันเป็นโศกนาฏกรรมอย่างแท้จริง” แอนดรูว์ส กล่าวเสริม
สงครามในตะวันออกกลางยังทำให้เกิดความรู้สึกว่าสหประชาชาติที่กำลังทำงานเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิและให้ความช่วยเหลือในพม่า “กำลังถูกปิดล้อม” ผู้รายงานพิเศษกล่าว
แอนดรูว์ส ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ได้รับมอบหมายจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแต่ไม่ได้พูดในนามของสหประชาชาติ ได้ประณามข้อเท็จจริงที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกมองว่าเป็น “การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์อย่างแท้จริง” มากขึ้นเรื่อยๆ
โลกที่มหาอำนาจยอมรับว่า “อำนาจคือความถูกต้อง” นั้นอันตรายอย่างยิ่ง แอนดรูว์สกล่าวเตือนถึงรัฐบาลทหารพม่า และว่าสถานการณ์ในพม่านั้นเลวร้ายอยู่แล้ว และการโจมตีพลเรือนทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก
แอนดรูว์สชี้ให้เห็นว่า ในปีแรกของการรัฐประหารในปี 2564 มีการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนโดยกองทัพ 9 ครั้ง
“ปีที่แล้ว มีการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายพลเรือนในพม่า 1,140 ครั้ง นี่ไม่ใช่แค่คนที่ติดอยู่ในวงล้อมของสงครามกลางเมืองเท่านั้น แต่คนเหล่านี้กำลังตกเป็นเป้าหมาย” แอนดรูว์สระบุ
ผู้เชี่ยวชาญเน้นย้ำว่าแรงกดดันจากนานาชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลในเชิงบวก ทำให้การส่งอาวุธไปยังรัฐบาลทหารลดลงอย่างมาก และเขากล่าวว่าแรงกดดันจากนานาชาติเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของรัฐบาลทหารในการจัดการเลือกตั้งที่หลอกลวงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความชอบธรรม
การเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยความรุนแรงถึงแก่ชีวิตและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ถูกประชาคมระหว่างประเทศและองค์กรเฝ้าระวังประชาธิปไตยปฏิเสธ โดยระบุว่าเป็นการพยายามสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับการปกครองของกองทัพ
แอนดรูว์สเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ รักษาแรงกดดันต่อรัฐบาลทหารพม่า และปฏิเสธรัฐบาลพลเรือนที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้ง
“รัฐบาลที่ไม่ชอบธรรมจะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งที่ไม่ชอบธรรม นี่จะเป็นรัฐบาลทหารภายใต้ชุดพลเรือน” แอนดรูว์ส กล่าว.