กัมพูชาปั่นป่วน ปั๊มน้ำมันเกือบ 2,000 แห่งปิดทำการ พาณิชย์เร่งประสานนำเข้าฉุกเฉิน

MGR Online - สื่อกัมพูชารายงานว่าปั๊มน้ำมันเกือบ 2,000 แห่ง จากทั้งหมดกว่า 6,300 แห่งในประเทศ ต้องปิดทำการชั่วคราว เนื่องจากปัญหาขาดแคลน ทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องเข้าแทรกแซงและประสานงานการนำเข้าฉุกเฉินกับภาคเอกชน
ปัญหาน้ำมันขาดแคลนได้สร้างความปั่นป่วนให้กับการดำเนินธุรกิจน้ำมันทั่วประเทศ โดยเจ้าหน้าที่กัมพูชายืนยันว่า ณ เย็นของวันที่ 11 มี.ค. มีปั๊มน้ำมันและคลังน้ำมันเกือบ 2,000 แห่ง จากทั้งหมด 6,300 แห่ง ได้ปิดทำการชั่วคราวเนื่องจากปัญหาสต็อกขาดแคลน
รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาชี้แจงว่าสถานที่เหล่านั้นปิดทำการเนื่องจากสินค้าหมด และเสริมว่ากำลังมีการตรวจสอบทั่วประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิดกฎหมาย และมีแผนที่จะนำเข้าน้ำมันผ่านภาคเอกชนหากน้ำมันหมด
“เราได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบสถานการณ์จริงแล้ว หากพบว่าสถานที่ใดมีสินค้าในสต็อกแต่ไม่จำหน่ายให้ประชาชนจนกว่าราคาจะปรับขึ้น เจ้าของสถานที่จะถูกปรับเงินและถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากสินค้าหมดสต็อก รัฐบาลจะประสานงานกับภาคเอกชนเพื่อนำเข้าเชื้อเพลิงมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ” รัฐมนตรีกล่าว
ทั้งนี้ ข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์กัมพูชาระบุว่า ในระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค. 2569 ราคาจำหน่ายน้ำมันเบนซินธรรมดาอยู่ที่ 5,200 เรียลต่อลิตร และดีเซลอยู่ที่ 6,050 เรียลต่อลิตร
เมื่อไม่นานนี้ ผู้อำนวยการกรมคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขัน และการปราบปรามการฉ้อโกง กล่าวกับสำนักข่าวคีรีโพสต์ว่า หากพบว่าปั๊มน้ำมันใดคิดราคาน้ำมันเกินจริง จะถูกปรับ 4 ล้านเรียล หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามอำนาจของกระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน
เขากล่าวเสริมว่าจนถึงปัจจุบัน มีปั๊มน้ำมัน 2 แห่งในกรุงพนมเปญที่ถูกปรับ และหน่วยงานกำลังดำเนินการตรวจสอบราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศของรัฐบาล
จากข้อมูลของกรมศุลกากรและสรรพสามิต กัมพูชาใช้เงิน 606 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการนำเข้าน้ำมันและเชื้อเพลิงแร่ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2569.