น้ำมันจีน-เวียดนามยังคงลำเลียงเข้าลาว รัฐเรียกร้อง ปชช.ช่วยกันประหยัด

MGR Online - บริษัทน้ำมันลาว 2 แห่ง ยังเดินหน้านำเข้าน้ำมันจากจีนและเวียดนามมาบรรเทาปัญหาขาดแคลนในประเทศ ล่าสุด รัฐบาลออกแถลงการณ์เรียกร้องประชาชนช่วยกันประหยัด เปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้า-รถสาธารณะ ยันปริมาณน้ำมันสำรองมีพอใช้ในระดับหนึ่ง พร้อมหามาตรการรับมือเพิ่ม
วานนี้ (11 มี.ค. 69) นายสอนไซ สิดพะไซ รัฐมนตรีประจำสำนักงานนายกรัฐมนตรี และนายจันทะบูน สุกอาลุน รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของลาว จากเหตุสงครามในตะวันออกกลาง โดยยืนยันว่าการจัดหาน้ำมันเพื่อใช้ภายในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้ โดยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอสำหรับใช้ได้ในระยะหนึ่ง และยังมีการนำเข้าน้ำมันจากประเทศเพื่อนบ้านได้ปกติ
รัฐบาลลาวมีมาตรการฉุกเฉินและเฉพาะหน้าทั้งระยะ 1-30 วัน และ 3-12 เดือน เตรียมรองรับไว้แล้ว แต่ยังต้องปรับปรุงในรายละเอียด ให้เหมาะสมกับความผันแปรของสภาพการณ์ในแต่ละวัน โดยจะติดตามและวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รัดกุม และทันต่อเหตุการณ์
ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนลาวช่วยกันประหยัด ใช้จ่ายเฉพาะในสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การใช้ยานพาหนะ โดยเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือใช้รถโดยสารสาธารณะในการเดินทางแทน ขณะเดียวกันรัฐบาลกำลังพิจารณาออกนโยบายเพิ่มเติม เช่น การทำงานทางไกล และขอเรียกร้องผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือกักตุนน้ำมัน และหากพบว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคาน้ำมัน ให้แจ้งได้ที่สายด่วน 1510
ช่วงเย็นวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท เอ็นทีพี การค้าน้ำมันเชื้อไฟ จำกัด (Nationwide Trading Petroleum : NTP) ได้เผยแพร่ภาพขบวนรถขนส่งน้ำมันของบริษัทประมาณ 10 คัน จอดเรียงแถวอยู่ภายในคลังน้ำมันนาเตย แขวงหลวงน้ำทา พร้อมเขียนบรรยายว่า บริษัท NTP ยังทยอยนำเข้าน้ำมันจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง โดยงวดล่าสุดนี้ ได้นำเข้ามามากกว่า 200,000 ลิตร เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ของประชาชน และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในระยะวิกฤต
NTP เป็นบริษัทค้าส่งน้ำมันของลาว และเป็นคู่ค้าของ PetroChina Group จากจีน เริ่มนำเข้าน้ำมันจากคลังน้ำมันของบริษัท PetroChina International(Yunnan) ในนครคุนหมิง เข้ามาขายในลาวตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2561 ผ่านด่านชายแดนบ่อเต็น
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาว (Lao State Fuel Company : LSFC) เผยแพร่ข่าวระบุว่า รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาว ได้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากเวียดนาม ผ่านด่านชายแดนน้ำกั่น แขวงเชียงขวาง เพื่อรับประกันการให้บริการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาว เป็นบริษัทของรัฐที่ทำหน้าที่นำเข้า ค้าส่ง และค้าปลีก น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ
เมื่อเดือนกันยายน 2564 รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวได้สร้างโรงกลั่นน้ำมันขึ้นที่บ้านยอดงึม เมืองแปก แขวงเชียงขวาง โดยนำเข้าน้ำมันดิบจากท่าเรือหงีเซิน จังหวัดแท็งห์ฮว๋า ในภาคกลางของเวียดนาม ขนส่งโดยรถบรรทุกเข้ามายังลาวผ่านด่านสากลน้ำกั่น ระยะทางจากท่าเรือหงีเซินมายังโรงกลั่น 380 กิโลเมตร
ต่อมา ในวันที่ 4 ตุลาคม 2568 รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาวได้ประกาศเปิดเส้นทางนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากเวียดนาม โดยน้ำมันถูกนำเข้าผ่านท่าเรือหงีเซิน และเก็บไว้ชั่วคราวที่คลังน้ำมัน Anh Phat ในเขตเศรษฐกิจพิเศษหงีเซิน จากนั้นขนส่งโดยรถบรรทุกน้ำมัน ไปยัง 2 เส้นทาง
เส้นทางแรก จากคลังน้ำมัน Anh Phat ไปยังแขวงเชียงขวาง ผ่านด่านสากลน้ำกั่น และนำไปเก็บไว้ยังคลังน้ำมันของบริษัท ยอดงึม พาวเวอร์ ก่อนส่งไปที่แขวงหลวงพระบางเพื่อกระจายต่อในภาคเหนือและภาคอื่นๆ
เส้นทางที่สอง จากคลังน้ำมัน Anh Phat ไปยังแขวงหัวพัน ผ่านด่านสากลน้ำโสย น้ำมันจะถูกนำไปเก็บไว้ยังคลังน้ำมันบ้านนาทอง เมืองซำเหนือ ก่อนกระจายต่อไปในภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ