ต้นทุนสายการบินในเวียดนามพุ่ง 70% การบินพลเรือนรับเสี่ยงขาดแคลนน้ำมันหากวิกฤตตะวันออกกลางยืดเยื้อ

MGR Online - ต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินเวียดนามพุ่งสูงขึ้น 60-70% หลังราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินเพิ่มขึ้น 3 เท่า เนื่องจากการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯและอิสราเอล สำนักงานการบินพลเรือนแห่งเวียดนาม (CAAV) ระบุในการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือถึงมาตรการรับมือของอุตสาหกรรม
หัวหน้าฝ่ายขนส่งทางอากาศของ CAAV ระบุว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน Jet A1 เพิ่มขึ้น 3 เท่าตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. โดยราคาผันผวนอยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ในวันที่ 9 มี.ค.
โดยปกติแล้ว น้ำมันเชื้อเพลิงคิดเป็นประมาณ 30% ของต้นทุนการดำเนินงานของสายการบิน และการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันทำให้ต้นทุนรวมเพิ่มขึ้น 60-70% ราคาน้ำมันดีเซลที่สูงขึ้นยังเพิ่มต้นทุนในการใช้งานอุปกรณ์ภาคพื้นดินที่สนามบิน ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อทั้งสายการบินและผู้ประกอบการสนามบิน
ผู้บริหารสายการบินเวียดนาม (Vietnam Airlines) กล่าวว่าหากราคาน้ำมันยังคงอยู่ที่ประมาณ 200 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งหมายความว่าสายการบินจะขาดทุนในทุกเที่ยวบิน นอกจากนี้ ยังเสริมว่าเวียดนามแอร์ไลน์สได้ดึงน้ำมันสำรองเดือนมี.ค. มาใช้ และใช้มาตรการประหยัดน้ำมันเพื่อรองรับการดำเนินงานบางส่วนในเดือนเม.ย.
ความขัดแย้งได้ส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งหลักที่เชื่อมระหว่างยุโรปและเอเชียผ่านอ่าวเปอร์เซียแล้ว สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ส เอมิเรตส์ และเอทิฮัด แอร์เวย์ส ได้ยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนเที่ยวบินไปและกลับจากกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และเมืองดานัง จำนวน 98 เที่ยวบิน ตั้งแต่ 28 ก.พ. ถึง 10 มี.ค. ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารประมาณ 20,000 คน ตามข้อมูลของสำนักงานการบินพลเรือนเวียดนาม หลายประเทศในตะวันออกกลางได้ปิดหรือจำกัดน่านฟ้าตั้งแต่การโจมตีเริ่มขึ้น
ทั้งนี้ เวียดนามแอร์ไลน์สได้เพิ่มเที่ยวบิน 30 เที่ยวบินในเส้นทางยุโรปเพื่อช่วยรับผู้โดยสารที่ตกค้าง และเนื่องจากสายการบินในอ่าวเปอร์เซียหยุดให้บริการและการฟื้นตัวน่าจะล่าช้า การหยุดชะงักดังกล่าวเป็นโอกาสให้สายการบินดึงดูดผู้โดยสารที่เดินทางผ่านได้มากขึ้น และผลักดันความทะเยอทะยานของเวียดนามในการเป็นศูนย์กลางการบินระดับภูมิภาค
ในด้านอุปทาน ผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงกล่าวว่าพวกเขากำลังจัดการกับสถานการณ์อยู่ ผู้บริหารของบริษัท Skypec ที่เป็นผู้จำหน่ายเชื้อเพลิงอากาศยานรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม กล่าวว่าบริษัทฯ นำเข้าเชื้อเพลิงเครื่องบิน 70-80% จากสิงคโปร์ ไทย และจีน ส่วนที่เหลือมาจากโรงกลั่นในประเทศที่โรงกลั่นยวุ๋งกว๊าต และโรงกลั่นหงิเซิน
Skypec ได้รับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงจนถึงวันที่ 31 มี.ค. และได้สั่งซื้อสำหรับเดือนเม.ย.แล้ว แต่ระบุว่าแนวโน้มหลังจากนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตะวันออกกลางว่าจะพัฒนาไปอย่างไร
ด้านผู้บริหารของบริษัท Petrolimex Aviation ผู้จำหน่ายรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ก็ยืนยันการจัดหาเชื้อเพลิงจนถึงสิ้นเดือนมี.ค. เช่นกัน เขากล่าวว่าคำสั่งซื้อบางส่วนในเดือนเม.ย. อาจหยุดชะงักหากคู่สัญญาใช้ข้อกำหนดเหตุสุดวิสัย
ผู้จำหน่ายทั้งสองรายเรียกร้องให้สายการบินต่างๆ ให้ข้อมูลประมาณการการใช้เชื้อเพลิงที่แม่นยำสำหรับเดือนมี.ค. ถึงเดือนพ.ค. เพื่อให้พวกเขาสามารถวางแผนการจัดซื้อได้ และเรียกร้องให้ CAAV ประสานงานกับประเทศผู้จำหน่ายเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดส่งตามสัญญาจะเกิดขึ้น
“ความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงสำหรับสายการบินของเวียดนามตั้งแต่เดือนเม.ย. และเดือนต่อๆ ไปนั้นเป็นเรื่องจริง” คำแถลงของรัฐบาลระบุ โดยอ้างสำนักงานการบินพลเรือนแห่งเวียดนาม
สำนักงานการบินพลเรือนยังเสนอให้รัฐบาลอนุญาตให้สายการบินขึ้นราคาค่าโดยสารเพื่อตอบสนองต่อราคานำ้มันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น
ขณะเดียวกันสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์สยังได้เสนอให้ยกเว้นภาษีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และขอให้สำนักงานการบินพลเรือนเจรจากลไกการกำกับดูแลที่ยืดหยุ่นกับหน่วยงานการบินระหว่างประเทศ คล้ายกับมาตรการที่ใช้ในช่วงการระบาดของโควิด-19
ผู้อำนวยการสำนักงานการบินเรือนแห่งเวียดนามเรียกร้องให้ภาคอุตสาหกรรมร่วมมือกัน โดยสั่งการให้ผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาระดับการผลิต และสายการบินต่างๆ ปรับต้นทุนให้เหมาะสม ในขณะที่ยังคงรักษาระบบเส้นทางบินไว้ และกระตุ้นให้สายการบินต่างๆ สำรวจเส้นทางบินใหม่ไปยังตลาดต่างๆ เช่น อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย ยุโรปตะวันออก อินเดีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้.