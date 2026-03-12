กัมพูชาโวปิดศูนย์สแกมเป้าหมายคืบหน้าแล้ว 80%

เอพี - กัมพูชาหวังที่จะปิดศูนย์หลอกลวงออนไลน์อื้อฉาวทั้งหมดของประเทศภายในสิ้นเดือนหน้า หัวหน้าหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุ
ชาย สินาริธ รัฐมนตรีอาวุโสที่รับผิดชอบคณะกรรมการต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ของกัมพูชา ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเอพีว่าตั้งแต่เดือนก.ค. รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายการปาบปรามกับสถานที่ 250 แห่ง ที่เชื่อว่าดำเนินกิจกรรมอาชญากรรมที่ทำกำไรมหาศาล และได้ปิดลงไปแล้วประมาณ 80% หรือ 200 แห่ง
เขากล่าวว่าตำรวจจะดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องหลังเดือนเม.ย. เพื่อป้องกันไม่ให้ศูนย์หลอกลวงเหล่านี้กลับมาปรากฎอีก
กัมพูชาเคยดำเนินการปราบปรามศูนย์หลอกลวงออนไลน์มาก่อน แต่ไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก
“แต่คำถามที่แท้จริงคือ ความพยายามนี้มุ่งเป้าไปที่ระบบที่เอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรมนี้หรือไม่ ไม่ใช่แค่อาคารที่เกิดการฉ้อโกง การปราบปรามในอดีตของกัมพูชามักปล่อยให้เครือข่ายทางการเงินและการคุ้มครองยังคงอยู่ ทำให้การดำเนินงานสามารถกลับมาตั้งตัวได้อย่างรวดเร็ว” เจคอป ซิมส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติ กล่าว
“จนถึงขณะนี้ มีสัญญาณน้อยมากที่ชี้ว่าการบังคับใช้กฎหมายในรอบปัจจุบันจะเข้าถึงผู้กระทำผิดหลักในกลุ่มชนชั้นนำผู้ปกครองของกัมพูชา ยิ่งไปกว่านั้น ข้อจำกัดอย่างต่อเนื่องต่อการรายงานข่าวอิสระและภาคประชาสังคมทำให้การตรวจสอบคำกล่าวอ้างของรัฐบาลเป็นเรื่องยาก” ซิมส์ นักวิจัยรับเชิญจากศูนย์เอเชีย มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด กล่าว
อาชญากรรมไซเบอร์เฟื่องฟูในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในกัมพูชาและพม่า โดยเหยื่อของการฉ้อโกงทั่วโลกถูกหลอกเงินไปหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ตามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของสหประชาชาติและนักวิเคราะห์อื่นๆ
อุตสาหกรรมนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการค้ามนุษย์ เนื่องจากชาวต่างชาติถูกจ้างให้ดำเนินการหลอกลวงทั้งหลอกให้รักและหลอกลวงเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล โดยบรรดาสแกมเมอร์มักถูกชักชวนด้วยข้อเสนองานปลอมและจากนั้นถูกบังคับให้ทำงานในสภาพที่เกือบเป็นทาส
ชาย สินาริธ กล่าวว่าในการปราบปรามครั้งล่าสุด รัฐบาลได้ดำเนินคดีทางกฎหมาย 79 คดี ที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้าแก๊งหลอกลวงออนไลน์และผู้ร่วมงาน 697 คน
ในขณะเดียวกัน เขาระบุว่ากัมพูชาได้ส่งตัวคนงานในศูนย์หลอกลวงกลับประเทศเกือบ 10,000 คน จาก 23 ประเทศ โดยเหลืออีกไม่ถึง 1,000 คน ที่กำลังรอการส่งตัวกลับอย่างเป็นทางการ ส่วนคนอื่นๆ ที่หลบหนีไปหรือได้รับการปล่อยตัวจากศูนย์หลอกลวงที่ถูกบุกตรวจค้นได้เดินทางกลับบ้านด้วยตนเอง
ชาย สินาริธ กล่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาทำงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯ เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้
เมื่อวันอังคาร (10) ตำรวจกัมพูชาได้บุกค้นศูนย์หลอกลวงต้องสงสัยในอาคารสูงแห่งหนึ่งในกรุงพนมเปญ และจับกุมชาวกัมพูชาและชาวจีนได้ประมาณ 60 คน ที่โต๊ะทำงานของพวกเขา
“พวกเขาพูดคุยเพื่อชักชวนให้คนในยุโรปลงทุนกับพวกเขา แต่การลงทุนนั้นเป็นของปลอมและเป็นการฉ้อโกง ไม่ใช่เรื่องจริง” รองผู้บัญชาการตำรวจกรุงพนมเปญ กล่าว
ในวันพุธ (11) นักข่าวได้เห็นอุปกรณ์ที่ยึดได้จากการบุกค้นตามที่ต่างๆ ซึ่งรวมทั้งเครื่องแบบและบัตรประชาชนปลอมที่สแกมเมอร์ใช้เพื่อปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทางออนไลน์เพื่อหลอกและข่มขู่เหยื่อ
กัมพูชาประสบปัญหาจากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้มาตั้งแต่ที่ยังเป็นวงแคบๆ ในปี 2555 ซึ่งในขณะนั้นส่วนใหญ่ดำเนินการด้วยการใช้การโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ผู้โทรจะปลอมแปลงสถานที่และตัวตนของตนเอง ชาย สินาริธ กล่าว
การหลอกลวงเริ่มแพร่หลายมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด ที่กาสิโนหลายแห่งที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพนันผิดกฎหมาย ไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ พวกเขาจึงหันมาใช้การหลอกลวงทางออนไลน์ในระดับอุตสาหกรรม นับจากนั้นศูนย์หลอกลวงออนไลน์ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก ไกลถึงแอฟริกาและละตินอเมริกา.