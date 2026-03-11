การค้าไทย-กัมพูชาช่วง 2 เดือนแรกของปี 69 ลดลงกว่า 40% นับตั้งแต่ปิดด่าน

MGR Online - กรมศุลกากรและสรรพสามิตกัมพูชาระบุว่าการค้าระหว่างกัมพูชาและไทยลดลงมากกว่า 40% ใน 2 เดือนแรกของปี 2569 หลังปิดด่านพรมแดน
กรมศุลกากรรายงานว่า การค้าทวิภาคีอยู่ที่ 431 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ. ลดลง 42.3% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกจากกัมพูชาไปไทยลดลงเกือบ 30% เหลือ 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การนำเข้าลดลง 45.7% เหลือ 318 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวเมื่อไม่นานนี้ว่า การค้าค่อนข้างทรงตัวในช่วงต้นปี 2568 แต่ลดลงอย่างมากหลังจากปิดด่านพรมแดนในช่วงครึ่งหลังของปี พร้อมกับเสริมว่าการนำเข้าสินค้าต้องจำกัดลดลงเหลือศูนย์ ขณะที่การขนส่งเชื้อเพลิงและก๊าซก็หยุดชะงักเช่นกัน
ส่วนเครื่องจักรและปัจจัยการผลิตบางอย่าง รวมถึงรถแทรกเตอร์และเครื่องเก็บเกี่ยว ยังคงถูกนำเข้ามาในกัมพูชาเพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนขนาดใหญ่และบริษัทผู้ผลิต เช่น MinebeaMitsumi และ DENSO International Asia
กระทรวงพาณิชย์กัมพูชาระบุว่า การค้าทวิภาคีมีมูลค่ารวม 3,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ลดลงเกือบ 15% จากปี 2567 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของความตึงเครียดบริเวณชายแดนต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ.