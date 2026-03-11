กัมพูชาขอนักท่องเที่ยวมั่นใจยังเป็นปลายทางปลอดภัยอบอุ่น อ้างเข้มงวดปราบปรามอาชญากรรม

MGR Onine - กระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้ออกคำแถลงยืนยันว่าราชอาณาจักรกัมพูชายังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและอบอุ่นสำหรับนักท่องเที่ยว โดยอ้างถึงเสถียรภาพทางการเมือง ความสงบเรียบร้อยในสังคม และบรรยากาศที่เป็นมิตรต่อผู้มาเยือนจากทั่วโลก
กระทรวงการท่องเที่ยวระบุในถ้อยแถลงว่า แม้จะมีความท้าทายระดับโลก รวมถึงสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงในภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และการหลอกลวงทางออนไลน์ แต่กัมพูชายังคงรักษาความสงบสุข ความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยของประชาชนไว้อย่างมั่นคง
กระทรวงฯ ระบุว่าสภาพการณ์เหล่านี้ทำให้การเดินทางทางอากาศ ทางบก และทางทะเลยังคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และเข้าถึงได้สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คำแถลงยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลกัมพูชา ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ในการรักษาเสถียรภาพและเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัยทั่วประเทศ นอกจากนี้ คำแถลงอ้างว่าจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวง สถาบัน พันธมิตรระหว่างประเทศ และภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐได้ดำเนินมาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลอกลวงทางออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวเรียกร้องให้นักท่องเที่ยวที่รักกัมพูชาเดินทางมาเยือนกัมพูชาด้วยความมั่นใจ โดยรับรองว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างปลอดภัยและอบอุ่น
กระทรวงฯ ยังสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปร่วมกันส่งเสริมกัมพูชาสู่โลกในฐานะดินแดนแห่งความมหัศจรรย์ ที่อุดมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงาม และยังเป็นบ้านของผู้คนที่เป็นมิตรและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น.