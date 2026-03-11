กัมพูชาปฏิเสธรายงานอ้าง “ฮุน มาเนต” เตรียมเจรจาข้อพิพาทดินแดนกับไทยหลังปีใหม่เขมร

MGR Online - กัมพูชาปฏิเสธรายงานของสื่อไทยที่กล่าวอ้างว่านายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ระบุว่าการเจรจาเกี่ยวกับดินแดนพิพาทกับไทยจะจัดขึ้นหลังเทศกาลปีใหม่เขมร
คำแถลงของรัฐบาลกัมพูชาระบุว่า รายงานดังกล่าวได้อ้างถึง สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทย ที่อ้างว่านายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้โพสต์โซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการเลื่อนการเจรจาออกไปจนกว่าจะพ้นช่วงวันหยุดเทศกาล
กัมพูชายืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยออกคำแถลงหรือโพสต์ในโซเชียลมีเดียที่ชี้ว่าคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) จะรอจนถึงเวลานั้น
กัมพูชายังย้ำถึงการสนับสนุนต่อคำแถลงร่วมทวิภาคีเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 และกล่าวว่าต้องการให้ JBC กลับมาทำงานโดยเร็วที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนและรักษาสันติภาพ นอกจากนั้น ยังกล่าวว่านับตั้งแต่การหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 สำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติของกัมพูชาได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการ 5 ฉบับไปยังไทย เพื่อขอให้ทีมสำรวจร่วมดำเนินการวัดพื้นที่และดำเนินงานทางเทคนิคต่อไป
รัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าการชี้แจงดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับจุดยืนของกัมพูชา.