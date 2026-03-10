ทร.พม่าเปิด"อู่แห้ง"ขนาดใหญ่ย่านสิเรียม รองรับการสร้าง-ซ่อมเรือรบได้ถึง 4 หมื่นตัน

MGR Online - "มินอ่องหล่าย"เป็นประธานเปิดใช้อู่แห้ง ของกองทัพเรือเมียนมา ในย่านสิเรียม รองรับการสร้าง-ซ่อมบำรุงเรือรบใหญ่ได้ถึงขนาด 40,000 ตัน พร้อมวางกระดูกงูเริ่มสร้างเรือต่อต้านเรือดำน้ำขนาดยาว 63 เมตร อีก 2 ลำ
วันที่ 8 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ประธานคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ (SSPC) และผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพเมียนมา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอู่แห้ง (dry dock) ของกองทัพเรือเมียนมา ซึ่งสามารถรองรับการสร้างและซ่อมบำรุงเรือรบใหญ่ขนาดระวางขับน้ำ 40,000 ตัน ภายในกองบัญชาการอู่ต่อเรือ ในเขตสิเรียม (ตาน-ลยิน) ปากแม่น้ำอิรวดี ทางตอนใต้ของกรุงย่างกุ้ง
การเปิดใช้อู่แห้งแห่งนี้ เป็นระยะที่ 3 ของแผนพัฒนาอู่ต่อเรือ เพื่อสร้างเรือรบไว้ใช้เองของกองทัพเรือเมียนมา ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2541
พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย กล่าวในพิธีเปิดว่า อู่แห้งแห่งนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการต่อเรือรบให้กับกองทัพเรือ สร้างความแข็งแกร่งแก่ภารกิจปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของเมียนมา ที่มีทั้งแหล่งพลังงาน แหล่งประมง และเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้า
นอกจากการเปิดใช้อู่แห้งขนาด 40,000 ตันแล้ว ในงานเดียวกัน ยังมีพิธีวางกระดูกงูเพื่อเริ่มต้นการสร้างเรือต่อต้านเรือดำน้ำ ขนาดความยาวตัวเรือ 63 เมตร จำนวน 2 ลำ(อยาขิ่น มิงกลา) ที่จะสร้างในอู่แห้งแห่งนี้
นอกจากนี้ ยังมีพิธีประจำการเรือรบอีก 5 ลำ ประกอบด้วย เรือพระเจ้าต่าหลุ่น กับเรือลาดตระเวนเอนกประสงค์ในแม่น้ำอีก 4 ลำ
เรือพระเจ้าต่าหลุ่น เป็นเรือฟริเกตลำใหญ่และทันสมัยที่สุด ที่กองทัพเรือเมียนมาต่อขึ้นมาเอง โดยได้มีพิธีประกาศชื่อและขึ้นระวางเรือไว้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2567 ใช้หมายเลขประจำเรือ 19
กองทัพเรือเมียนมาเริ่มต่อเรือพระเจ้าต่าหลุ่นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นเรือขนาดระวางขับน้ำ 3,500 ตัน ตัวเรือยาว 135 เมตร กว้าง 14.5 เมตร สูง 9 เมตร กินน้ำลึก 4.1 เมตร สามารถแล่นด้วยความเร็วสูงสุด 30 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง ภายในเรือบรรจุไว้ด้วยอุปกรณ์และอาวุธที่ทันสมัย
สำหรับพระเจ้าต่าหลุ่น (သာလွန်မင်း) ที่ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อเรือฟริเกตลำนี้ เป็นกษัตริย์พม่าลำดับที่ 8 ของราชวงศ์ตองอู เป็นหลานของพระเจ้าบุเรงนอง พระบิดาของพระเจ้าต่าหลุ่นคือพระเจ้าหญ่องยาน ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าบุเรงนอง พระเจ้าต่าหลุ่นครองราชย์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2172 ถึงเดือนสิงหาคม 2191