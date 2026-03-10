กัมพูชาย้ำไม่ทิ้งประเด็นชายแดน ยันปกป้องอธิปไตยอย่างไม่ลดละทั้งทางการทูตและกฎหมาย

MGR Online - เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยของชาติและให้การสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดบริเวณชายแดน โดยรัฐบาลกำลังดำเนินการอย่างไม่ลดละและประสานงานกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อปกป้องบูรณภาพดินแดนของประเทศและคุ้มครองพลเมืองด้วยสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
เพ็ญ โบนา ได้อ้างคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ว่าการปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของรัฐบาล และเขาได้ย้ำว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
“ดังที่นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ได้เน้นย้ำ การปกป้องบูรณภาพดินแดนและประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของรัฐบาล” เพ็ญ โบนา กล่าว และเสริมว่ารัฐบาลได้ดำเนินความพยายามทางการทูตและทางกฎหมายอย่างแข็งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อปกป้องดินแดนของกัมพูชา และแก้ไขข้อกล่าวหาการละเมิดที่ส่งผลกระทบต่อพลเมืองกัมพูชาตามแนวชายแดน
ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคณะผู้แทนกัมพูชานำโดย แก้ว เรมี รัฐมนตรีอาวุโสและประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 61 ในเจนีวา เมื่อต้นเดือน โดยคณะผู้แทนได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติ ผู้รายงานพิเศษ และนักการทูต เกี่ยวกับข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชน และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย
แก้ว เรมี ได้กล่าวกับคู่เจรจาว่าพลเรือนกัมพูชาหลายหมื่นคนยังคงไม่สามารถกลับบ้านได้ โดยอ้างถึงอุปสรรคต่างๆ เช่น รั้วลวดหนาม ตู้คอนเทนเนอร์ และความเสียหายของบ้านเรือนในพื้นที่ ที่อ้างว่าได้รับผลกระทบจากการรุกรานของไทย
นอกจากนี้ โฆษกรัฐบาลยังกล่าวถึง ปรัก สุคน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ว่าได้กล่าวในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเดียวกันนี้ โดยเน้นย้ำว่าสิทธิมนุษยชนไม่สามารถก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนหากปราศจากสันติภาพ และการพัฒนาจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากความมั่นคง
ปรัก สุคน ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากความตึงเครียดทางอาวุธ โดยกล่าวอ้างถึงการมีอยู่ของกองกำลังทหารของไทยในหมู่บ้านของกัมพูชาว่ายังคงเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้พลเรือนพลัดถิ่นกลับคืนสู่บ้านของตนอย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
เขาย้ำถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกสันติภาพที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
รัฐบาลกัมพูชาระบุว่าเกือบ 93% ของผู้พลัดถิ่นกว่า 64,000 คน ได้เดินทางกลับถิ่นฐานแล้ว ขณะที่อีกประมาณ 45,000 คน ยังคงอาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวภายใต้ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เพ็ญ โบนา ยืนยันว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงและข้อกำหนดของคำแถลงร่วมที่ออกเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2568 รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่บรรลุระหว่างสองฝ่าย และเน้นย้ำว่าจุดยืนในการปกป้องเขตแดนระหว่างประเทศของกัมพูชานั้นตั้งอยู่บนหลักการทางกฎหมาย สนธิสัญญาทางประวัติศาสตร์ และแผนที่อย่างเป็นทางการ และไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนใดๆ ที่เกิดจากการใช้กำลัง.