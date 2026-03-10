เวียดนามขอประชาชนทำงานจากบ้านเพื่อประหยัดน้ำมัน หลังสงครามอิหร่านส่งผลกระทบหนัก

รอยเตอร์ - กระทรวงการค้าของเวียดนามได้เรียกร้องให้ธุรกิจในประเทศสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากบ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ท่ามกลางการหยุดชะงักของการจัดหาและราคาที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสงครามอิหร่าน
เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการหยุดชะงักของน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่านเริ่มต้นขึ้น เนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากตะวันออกกลางเป็นอย่างมาก รัฐบาลระบุในคำแถลงในวันอังคาร (10) โดยอ้างรายงานจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
คำแถลงระบุว่าธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องส่งเสริมการทำงานจากบ้านหากเป็นไปได้ เพื่อลดความต้องการในการเดินทางและการขนส่ง
ราคาน้ำมันเบนซินในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 32% น้ำมันดีเซล 56% และน้ำมันก๊าด 80% ตามข้อมูลจากบริษัทปิโตรลิเม็กซ์ ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ของประเทศ
ในวันนี้ (10) รถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากต่อแถวยาวเหยียดที่ปั๊มน้ำมันในกรุงฮานอย
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังเรียกร้องให้ภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปอย่ากักตุนหรือเก็งกำไรน้ำมันเชื้อเพลิง
เมื่อวันจันทร์ (9) รัฐบาลได้ตัดสินใจยกเลิกภาษีนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นเดือนเม.ย. และนายกรัฐมนตรีฝ่าม มีง จีง ยังได้โทรศัพท์หารือกับผู้นำประเทศคูเวต กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อขอความร่วมมือในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันดิบ.