เวียดนามเดินเครื่องโรงกลั่นเต็มกำลัง รองรับความต้องการตลาดในประเทศ

MGR Online - โรงกลั่นน้ำมันยวุ๋งกว๊าต (Dung Quat) ในจ.กว่างหงาย ทางตอนกลางของเวียดนาม กำลังเดินเครื่องผลิตอย่างเต็มกำลัง ในการดำเนินมาตรการลดความเสี่ยงด้านพลังงานด้วยการจัดหาน้ำมันดิบจากหลายแหล่งและรักษาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงให้คงที่สำหรับตลาดภายในประเทศ ท่ามกลางความผันผวนในตลาดพลังงานโลก
บริษัทบิ่งเซิน รีไฟนิ่ง แอนด์ ปิโตรเคมีคัล จอยท์ สต็อก (BSR) ที่เป็นผู้ดำเนินงานโรงกลั่นยวุ๋งกว๊าต เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการตามมาตรการเพื่อรักษาระดับการผลิตและรับประกันว่าจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับตลาดภายในประเทศ
การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาน้ำมัน ต้นทุนการขนส่ง และเบี้ยประกันภัยทางทะเล
ความตึงเครียดล่าสุดนี้เกิดจากการเผชิญหน้าที่ขยายวงกว้างขึ้นระหว่างอิสราเอล อิหร่าน และสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในระดับภูมิภาคที่กว้างขึ้น
เหวียน เวียด ท้าง ผู้อำนวยการของ BSR กล่าวว่าโรงกลั่นได้รับคำสั่งให้รักษาการดำเนินงานให้มีเสถียรภาพและเดินเครื่องที่กำลังการผลิตสูงสุด
ประมาณ 30-35% ของน้ำมันดิบของโรงกลั่นนำเข้าจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มาจากแอฟริกาตะวันตก ภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน สหรัฐฯ และตะวันออกกลาง
BSR ระบุว่าบริษัทได้เพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังและกระจายแหล่งจัดหาเพื่อลดการพึ่งพาภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงนามในข้อตกลงจัดหาวัตถุดิบน้ำมันดิบกับบริษัทพลังงานของสหรัฐฯ ExxonMobil และ Chevron
โรงกลั่นคาดว่าจะนำเข้าน้ำมันดิบประมาณ 3 ล้านบาร์เรลจากซัปพลายเออร์ระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. 2569
BSR กล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศเพื่อจัดหาเอทานอลสำหรับผสมในน้ำมัน E5 และ E10
ตัวแทนของบริษัท PetroVietnam Central Biofuels กล่าวว่าโรงงานได้เริ่มทดลองดำเนินการเมื่อวันที่ 20 ม.ค. และผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลล็อตแรกเมื่อวันที่ 6 ก.พ.
บริษัทได้ส่งมอบสินค้าล็อตแรกให้กับ BSR เพื่อผสมในน้ำมันเบนซิน E10 RON95 แล้ว และคาดว่าจะดำเนินการเต็มกำลังการผลิตตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. โดยจะผลิตเอทานอลได้ประมาณ 60,000 ตันต่อปี หรือมากกว่า 5,000 ตันต่อเดือน
BSR กล่าวว่ากำลังติดตามตลาดในประเทศและต่างประเทศ และเตรียมแผนการนำเข้าเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นหากห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก
บริษัทยังได้วางแผนการนำเข้าน้ำมันดิบที่ยืดหยุ่นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้มั่นใจว่าโรงกลั่นจะยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์ที่วิกฤตยืดเยื้อส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานโลก
นอกจากนี้ บริษัทกล่าวว่ากำลังปรับปริมาณการผลิตและการซื้อขายเพื่อให้ตรงกับความต้องการจากผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงและรักษาระดับอุปทานในตลาดภายในประเทศ พร้อมกับเสริมว่าได้เตรียมแผนทางการเงินสำหรับสถานการณ์ตลาดต่างๆ รวมทั้งความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัญญาจัดหา
BSR ระบุว่าการเตรียมตัวเชิงรุกเหล่านี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะตั้งตัวรับมือได้ทันหากคู่ค้าบางรายใช้ข้อกำหนดเหตุสุดวิสัยในสัญญาจัดหาที่มีอยู่
ทั้งนี้ โรงกลั่นยวุ๋งกว๊าตเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2552 ด้วยกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ 6.5 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันโรงกลั่นแห่งนี้ จัดหาเชื้อเพลิงให้ประเทศราว 30-35%
BSR กำลังดำเนินโครงการขยายระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 171,000 บาร์เรลต่อวัน จาก 148,000 บาร์เรลต่อวัน และขยายช่วงเกรดน้ำมันดิบที่โรงกลั่นสามารถแปรรูปได้ ซึ่งโครางการขยายนี้ รายงานระบุว่าจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการรับมือกับความผันผวนที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ในตลาดพลังงานโลกในอนาคต.