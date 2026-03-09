กัมพูชาย้ำยังมีน้ำมันจำหน่ายในประเทศขอประชาชนมั่นใจ วอนงดกักตุน

MGR Online - แก้ว รัตนัค รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา ได้กล่าวย้ำอีกหนว่ากัมพูชายังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน หลังจากที่ประชาชนบางส่วนเริ่มกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงท่ามกลางความกังวลว่าอุปทานอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการและราคาอาจสูงขึ้นอีก
“ในกัมพูชา มีความกังวลเกิดขึ้นในช่วงหลายวันมานี้ และบางแห่งได้หยุดจำหน่ายน้ำมันเบนซินแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สถานที่ที่หยุดจำหน่ายมีไม่มากนัก ยังคงมีปั๊มน้ำมันอีกหลายแห่งเปิดจำหน่ายอยู่” รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ระบุ
แก้ว รัตนัค ชี้แจงว่ากัมพูชายังไม่อยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันเบนซิน และปริมาณสำรองของประเทศยังเพียงพอสำหรับประมาณ 21 วัน ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าจะไม่มีการนำเข้าน้ำมันเลย เช่นหากบริษัทที่นำเข้าน้ำมันไม่สามารถนำเข้าจากที่ใดในโลกได้ และแหล่งที่มาภายนอกถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง กัมพูชาก็ยังคงมีน้ำมันอีก 21 วัน
เขาเสริมว่าปัจจุบันกัมพูชายังคงนำเข้าน้ำมันเบนซินทุกวันตามปกติ เพื่อเติมปริมาณสำรองภายในประเทศ แต่เป็นความจริงที่ว่าน้ำมันที่นำเข้าเมื่อเร็วๆ นี้ มีราคาสูงกว่าเมื่อก่อน
เขาย้ำว่าน้ำมันเบนซินยังคงมีอยู่ ประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวล แต่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเบนซินไม่ใช่การตัดสินใจของปั๊มน้ำมันแต่ละแห่ง แต่อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังได้หารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องราคา โดยจะกำหนดราคาใหม่ที่สะท้อนต้นทุนปัจจุบันของน้ำมันนำเข้า
แก้ว รัตนัค ยังเรียกร้องให้ประชาชนไม่ซื้อกักตุนโดยหวังจะทำกำไร และเตือนว่าการเก็บน้ำมันไว้ที่บ้านอาจเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ซึ่งเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าราคาน้ำมันขึ้นเพียงไม่กี่ร้อยเรียลต่อลิตร.