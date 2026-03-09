กัมพูชาหนุนใช้พลังงานสะอาด-ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ หวังลดพึ่งพาน้ำมันนำเข้า

MGR Online - แก้ว รัตนัค รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชา กล่าวว่ารัฐบาลกำลังส่งเสริมพลังงานสะอาดและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าอย่างหนักของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของแรงงานในภาคการขนส่ง
รัฐมนตรีระบุว่าความตึงเครียดทั่วโลกโดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังผลักดันราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ให้สูงขึ้นทั่วโลก แต่ถึงแม้จะมีอุปสรรคเหล่านี้ กัมพูชายังคงรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และว่ารัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์โลกอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและมาตรการประหยัดพลังงาน
แก้ว รัตนัค ได้แสดงความเห็นดังกล่าวระหว่างการประชุมพรรคระดับจังหวัดในโพธิสัตว์ ที่ยังได้พบปะกับคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง คนขับรถตุ๊กตุ๊ก เกือบ 500 คน และในระหว่างการพบปะนี้ เขาได้ถ่ายทอดคำทักทายจากนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ถึงแรงงาน ที่ระบุว่าเป็นกำลังสำคัญในการให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของสันติภาพ ในขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังผลักดันให้ราคาน้ำมันและสินค้าทั่วโลกสูงขึ้น และเพื่อรักษาเสถียรภาพและเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เขาระบุว่ารัฐบาลจึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงน้ำเข้า
เขากล่าวเสริมว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ และผ่านความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนทั้งสองฝ่าย.