เวียดนามเล็งยกเลิกภาษีนำเข้าน้ำมัน รักษาเสถียรภาพตลาด-ความมั่นคงด้านพลังงานชาติ

เอเอฟพี - รัฐบาลเวียดนามเผยว่ากำลังพิจารณาแผนยกเลิกภาษีนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน ที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันและผลักดันราคาให้สูงขึ้นถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2565
กระทรวงการคลังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าได้ร่างกฤษฎีกาที่จะลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือศูนย์สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมบางชนิด “เพื่อรักษาเสถียรภาพตลาดภายในประเทศและเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานของชาติ”
“หากความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไปและการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ อุปทานทางเลือกในตลาดระหว่างประเทศจะขาดแคลนและเสี่ยงต่อการผลักดันราคาให้สูงขึ้น” กระทรวงการคลังกล่าวในคำแถลงที่อ้างถึงเส้นทางที่น้ำมันดิบ 1 ใน 5 ของโลกผ่าน
นับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อกว่า 1 สัปดาห์ที่แล้วจากการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในเวียดนามได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และรัฐบาลได้ใช้มาตรการควบคุมราคาฉุกเฉิน
ราคาน้ำมันเบนซินเกรดที่ใช้อย่างกว้างขวางที่สุดปรับตัวสูงขึ้น 21% อยู่ที่ 27,040 ด่ง (1.03 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อลิตร ซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. 2565 ตามรายงานของสื่อรัฐ
ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล คำสั่งกำหนดอัตราภาษีดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นเดือนเม.ย.
วิกฤตในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นเกือบ 120 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเมื่อต้นปี 2565.