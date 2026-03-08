รมต.พลังงานกัมพูชาขู่ถอนใบอนุญาตปั๊มขึ้นราคาน้ำมันเกินกว่ารัฐกำหนด ลั่นประเทศไม่ขาดแคลน

MGR Online - แก้ว รัตนัค รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของกัมพูชาได้ออกคำเตือนอย่างเข้มงวดว่าหากปั๊มน้ำมันใดก็ตามพบว่าขึ้นราคาน้ำมันสูงกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดจะถูกเพิกถอนใบอนุญาต ซึ่งประกาศนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐฯ อิสราเอล และอิหร่าน โดยปัจจุบันราคาน้ำมันใหม่จะกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 3 วัน
อย่างไรก็ตาม แก้ว รัตนัค ได้ให้ความมั่นใจต่อประชาชนว่า กัมพูชายังคงได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่การนำเข้าหยุดชะงัก ประเทศยังมีปริมาณสำรองเพียงพอใช้ได้นาน 21 วัน
“เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง หากไม่มีการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง เราจะมีน้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับ 21 วัน แต่ปัจจุบัน เรานำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงทุกวัน” แก้ว รัตนัค ชี้แจง
“ปัญหาคือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงได้เพิ่มขึ้นแล้ว และน้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้าใหม่ก็จะมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย” รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน กล่าวเสริม
เขาเตือนประชาชนไม่ให้กักตุนน้ำมันเบนซินไว้ที่บ้าน เนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยเน้นย้ำถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ และระบุว่าปั๊มน้ำมันใดที่พบว่าจำหน่ายเกินราคาที่รัฐบาลกำหนดจะถูกปรับและเพิกถอนใบอนุญาต
“หากคุณไม่เคารพเงื่อนไขที่กำหนดและไม่ปฏิบัติตามมติของรัฐบาล กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานจะเพิกถอนใบอนุญาตและห้ามทำการค้าน้ำมันตลอดไป” แก้ว รัตนัค กล่าว และเสริมว่ากระทรวงพาณิชย์จะเรียกเก็บค่าปรับเพิ่มเติมด้วย
แก้ว รัตนัค เรียกร้องให้เจ้าของปั๊มน้ำมันปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาใบอนุญาตของตนเอง และยังแนะนำให้ผู้ค้าปลีกหยุดซื้อน้ำมันปริมาณมากจากปั๊มเพื่อนำไปขายต่อที่บ้านโดยอ้างถึงอันตรายที่แฝงอยู่ และว่าผู้ที่กระทำการดังกล่าวจะถูกจับกุม
“หากคุณซื้อน้ำมัน 20 ลิตรจากปั๊มน้ำมันและนำไปขายต่อในราคาที่สูงกว่าราคาที่ขายอยู่ที่ปั๊ม คุณจะถูกจับกุม” แก้ว รัตนัค กล่าวเตือน
นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานยังระบุว่ารัฐบาลกำลังเจรจากับบริษัทต่างๆ จากสหรัฐฯ ฝรั่งเศส สิงคโปร์ และมาเลเซีย เพื่อจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงนำเข้าสำหรับประเทศ และเขายืนยันว่า ณ ขณะนี้ ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีการห้ามนำเข้าน้ำมันเบนซิน
ด้านกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับปรุงใหม่สำหรับช่วงวันที่ 8-10 มี.ค. โดยกำหนดราคาน้ำมันเบนซินที่ 4,400 เรียล (ประมาณ 34.92 บาท) และดีเซล 5,150 เรียล (ประมาณ 40.87 บาท) ต่อลิตร.