“ฮุน มาเนต” ป้องจัดงานเทศกาล “นครสังกรานตา” หลังถูกวิจารณ์มองข้ามสถานการณ์ชายแดน

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาล “นคร สังกรานตา” (Nokor Sankranta) โดยระบุว่าเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเขมร และแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีและความเข้มแข็งของชาติ และเพื่อให้แน่ใจว่าทหารแนวหน้าและชุมชนผู้พลัดถิ่นจะไม่ถูกทอดทิ้ง
การแสดงความเห็นสนับสนุนของผู้นำกัมพูชาเกิดขึ้นหลังจากประชาชนมีความวิตกกังวลว่าการเฉลิมฉลองปีใหม่เขมร อาจเบี่ยงเบนความสนใจไปจากสถานการณ์ชายแดน
เมื่อต้นเดือนมี.ค. สหพันธ์เยาวชนแห่งกัมพูชา (UFYC) ได้ประกาศจัดงานเฉลิมฉลองในกรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ 14-19 เม.ย. โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแต่เพื่อเฉลิมฉลองประเพณีของชาติเท่านั้น แต่ยังเพื่อส่งเสริมความสามัคคีของชาติด้วย
การตัดสินใจดังกล่าวกลายเป็นประเด็นถกเถียงสำหรับชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากบางคนโต้แย้งว่าประเทศอาจมองข้ามสถานการณ์ชายแดนในขณะที่ทหารแนวหน้ายังคงประจำการอยู่ที่ฐานและพลเรือนผู้พลัดถิ่นยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
ฮุน มาเนต ได้ตอบสนองต่อข้อกังวลดังกล่าว โดยยืนยันถึงจุดยืนของประเทศที่ให้ความสำคัญกับดินแดนและประชาชนเป็นอันดับแรกเสมอ และยึดมั่นในกลไกสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาชายแดนเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายเพิ่มเติม
“สำหรับผู้ที่กังวลว่างานเฉลิมฉลองจะทำให้ประชาชนลืมทหารแนวหน้า ผู้พลัดถิ่น และดินแดนของประเทศ สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้น” ฮุน มาเนต กล่าว
“ความพยายามในการเจรจาและการปกป้องจะยังคงดำเนินต่อไปแม้ในขณะที่เราเฉลิมฉลองงานนี้ เราจะไม่ลืมพันธะหน้าที่ของเราในการปกป้องดินแดนและอธิปไตยของเรา” ฮุน มาเนต กล่าวย้ำ
นอกจากนี้ เขายังได้ตั้งคำถามว่าประเทศควรหยุดนิ่งหรือไม่จากสถานการณ์ชายแดนในปัจจุบัน และเขาได้กล่าวยกย่องความพยายามของทหารแนวหน้าในการปกป้องประเทศชาติ ที่ทำให้ประเทศยังคงเข้มแข็งและดำเนินต่อไปได้ตามปกติ
เขาระบุว่างานเทศกาลนี้สามารถใช้เป็นเวทีเพื่อย้ำเตือนประชาชนถึงวีรกรรมของทหาร ในระหว่างการเฉลิมฉลองจะมีโปสเตอร์นำเสนอวีรกรรมของทหารและนโยบายของชาติในการปกป้องดินแดนของประเทศ
เขาเสริมว่าศิลปินและประชาชนจะเดินทางไปเยี่ยมพลเรือนผู้พลัดถิ่นบางส่วนโดยตรงยังสถานที่พักพิงของผู้พลัดถิ่นในช่วงเทศกาล เพื่อให้คนเหล่านั้นรู้สึกอบอุ่นใจและได้รับการดูแล และจะมีการให้ความช่วยเหลือแก่ทหารแนวหน้าเนื่องจากประชาชนไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมพวกเขาได้ในช่วงเวลานี้
ฮุน มาเนต ระบุว่ารายได้จากการขายสินค้าของ UFYC พร้อมกับเงินบริจาคจากภาคเอกชน จะถูกนำไปบริจาคเพื่อสนับสนุนทหารและชุมชนผู้พลัดถิ่น
ในด้านเศรษฐกิจ ฮุน มาเนต กล่าวว่าเทศกาลประจำปีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมเศรษฐกิจ และเสริมว่าสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบันไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมในภาคส่วนอื่นๆ
ผู้นำกัมพูชาได้แนะนำให้หน่วยงานระดับจังหวัดจัดกิจกรรมนครสังกรานตา โดยให้ความสำคัญมากขึ้นกับการจัดการด้านความปลอดภัยและความมั่นคง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ประชาชนเล่นการละเล่นพื้นบ้าน พร้อมทั้งห้ามเล่นสาดน้ำหรือปาแป้ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มักพบในงานฉลองปีใหม่เขมร.