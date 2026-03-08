“ฮุน มาเนต” ชี้ปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ อ้างรัฐบาลทำต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยฮุนเซน

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา กล่าวว่าการปราบปรามอาชญากรรมการหลอกลวงทางออนไลน์นั้น รัฐบาลกัมพูชาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนจนถึงสมัยปัจจุบัน โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ลดความพยายามในการต่อสู้กับอาชญากรรมดังกล่าว
“ความพยายามในการปราบปรามการหลอกลวงทางออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับรัฐบาล แม้ว่าประเด็นนี้จะได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ปฏิบัติการเริ่มต้นขึ้นในสมัยก่อน โดยการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจภายใต้การกำกับดูแลของสมเด็จเตโช ฮุนเซน เพื่อจัดการกับกาสิโนออนไลน์และการพนันออนไลน์ และความพยายามเหล่านี้ได้ดำเนินต่อมาจนถึงรัฐบาลชุดปัจจุบัน” ฮุน มาเนต กล่าวย้ำ
ผู้นำกัมพูชายังระบุว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้นำในปฏิบัติการปราบปรามในวาระปัจจุบัน โดยทำงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจ ทีมตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการกับการหลอกลวงทางออนไลน์ ภัยคุกคามด้านความมั่นคง และอาชญากรรมยาเสพติด ขณะเดียวกันยังได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อต่อต้านอาชญากรรมการหลอกลวงทางเทคโนโลยีมาตั้งแต่ต้นปี 2568
ฮุน มาเนต ย้ำว่าอาชญากรรมการหลอกลวงออนไลน์เป็นปัญหาทั่วโลก และเขายอมรับว่าอาชญากรรมดังกล่าวมีอยู่จริงในกัมพูชา แต่ยืนยันว่าทางการจะยังคงปราบปรามอย่างเข้มข้นต่อไปแม้จะมีความคืบหน้าไปบ้างแล้ว.