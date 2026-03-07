ถนนหลายสายในพม่า ‘โล่ง’ หลังเริ่มมาตรการสลับใช้รถตาม “วันคู่-คี่”

MGR Online - ถนนหลายสายในเมียนมา โดยเฉพาะกรุงย่างกุ้ง"โล่ง" ปริมาณรถเบาบาง หลังเริ่มใช้มาตรการประหยัดน้ำมัน สลับให้รถออกมาวิ่งในวัน"คู่-คี่" ตามตัวเลขบนป้ายทะเบียน เป็นวันแรก
เช้าวันนี้ (7 มี.ค. 69) ซึ่งเป็นวันแรกของการนำมาตรการประหยัดน้ำมันมาบังคับใช้ในเมียนมา สื่อหลายแห่งของเมียนมา ได้เผยแพร่ภาพการจราจรบนท้องถนนตามเมืองสำคัญหลายแห่ง ปรากฏว่าปริมาณรถเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด
ตามภาพที่นำเสนอโดย Eleven Media Group และ Popular News Journal ถนนหลายสายในกรุงย่างกุ้งมีสภาพโล่ง จำนวนรถที่ออกมาวิ่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ตามรายงานระบุว่าผู้คนส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้การเดินทางด้วยรถสาธารณะ เช่นเดียวกับในเมืองเมาะละแหม่ง เมืองหลวงของรัฐมอญ ที่ตามสี่แยกไฟแดงหรือวงเวียนซึ่งเคยมีปริมาณรถคับคั่ง แต่วันนี้กลับกลายเป็นท้องถนนที่มีรถวิ่งเบาบาง
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา สภาความมั่นคงแห่งชาติเมียนมาได้ประกาศใช้มาตรการประหยัดน้ำมัน โดยบังคับให้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมัน ทั้งรถยนต์นั่ง รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถโดยสาร สลับวันออกมาวิ่งบนท้องถนนได้ตามหมายเลขในทะเบียนรถ เช่น รถที่เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 2A , 4A ฯลฯ ให้ออกมาวิ่งบนท้องถนนได้เฉพาะในวันคู่ ส่วนรถที่เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 1A , 3A ให้ออกมาวิ่งได้เฉพาะวันคี่ เริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้(7 มี.ค.) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศใหม่ออกมาเปลี่ยนแปลง
ตามภาพข่าวที่ปรากฏในสื่อของเมียนมาวันนี้ บางจุดในตัวเมืองย่างกุ้ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรออกมายืนตรวจตรา หากพบว่ามีรถที่เลขบนป้ายทะเบียนเป็นเลขคู่ออกมาวิ่งบนท้องถนน จะเรียกมาตักเตือน และแจ้งให้เจ้าของรถรับรู้เกี่ยวกับมาตรการประหยัดน้ำมันที่เพิ่งเริ่มใช้ แต่ยังไม่มีการจับหรือปรับ แต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวไม่บังคับใช้กับรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ รถขนส่งน้ำมัน รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ รถพยาบาล รถขนศพ และรถเก็บขยะ โดยรถเหล่านี้ สามารถนำออกมาวิ่งได้ทุกวัน นอกจากนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังกำชับห้ามเจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป ซื้อน้ำมันมากักตุนไว้เพื่อการเก็งกำไรอย่างเด็ดขาด
Eleven Media Group ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากมาตรการบังคับให้รถสลับวันออกมาวิ่งที่ประกาศโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้ว เทศบาลท้องถิ่นหลายพื้นที่ในกรุงย่างกุ้ง ยังได้ประกาศมาตรการแบ่งปันน้ำมัน โดยกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลสลับวันนำรถเข้าไปเติมน้ำมันตามเลขในป้ายทะเบียน เช่น รถที่เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 2A , 4A ฯลฯ ให้เข้าไปเติมน้ำมันได้เฉพาะในวันคู่ ส่วนรถที่เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 1A , 3A ให้เติมน้ำมันได้เฉพาะวันคี่