“ฮุน มาเนต” สั่งก.พาณิชย์-พลังงาน ติดตามสถานการณ์น้ำมัน ร้องเจ้าของปั๊มเลี่ยงขึ้นราคา

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศมีเสถียรภาพ นอกจากนี้เขายังเรียกร้องให้เจ้าของปั๊มน้ำมันอย่าขึ้นราคาโดยไม่จำเป็น
“กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน และกระทรวงเศรษฐกิจและการคลัง ต้องติดตามข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิด ผมได้มอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้แก่รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานตั้งแต่แรก และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่” ผู้นำกัมพูชากล่าวในพิธีปิดการประชุมประจำปีของหน่วยงานแห่งชาติเพื่อการต่อต้านยาเสพติดกัมพูชา
ฮุน มาเนต ยังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศ และรักษามาตรการควบคุมราคา พร้อมกับระบุว่ามีปั๊มน้ำมันบางแห่งได้ปรับขึ้นราคาแล้ว
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทั่วโลกที่เพิ่มมากขึ้น หลังจากบริษัทขนส่ง บริษัทน้ำมันรายใหญ่ และผู้ค้าได้ระงับการขนส่งน้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติเหลว ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราว การตัดสินใจที่เกิดขึ้นหลังจากอิหร่านประกาศปิดเส้นทางเดินเรือดังกล่าวเพื่อตอบโต้การโจมตีจากสหรัฐฯ และอิสราเอล
ประมาณ 20% ของปริมาณน้ำมันทั่วโลก ที่รวมถึงการผลิตจากซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิรัก คูเวต และอิหร่าน ตลอดจนการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวจำนวนมากจากกาตาร์ ปกติแล้วจะผ่านเส้นทางเดินเรือสำคัญนี้
ฮุน มาเนต ยังได้กล่าวเตือนว่าหากประเทศผู้ผลิตน้ำมันระงับการส่งออกชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขนี้อาจนำไปสู่การขาดแคลนอุปทานทั่วโลก และเพิ่มแรงกดดันต่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลก.