เรือรบ 3 ลำ จากกองเรือแปซิฟิกรัสเซีย เดินทางเยือนย่างกุ้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พิธีต้อนรับเรือรบรัสเซียทั้ง 3 ลำ ที่ท่าเรือตี่ละหว่า เมื่อเย็นวันที่ 5 มีนาคม 2569
MGR Online - เรือรบ 3 ลำ จากกองเรือแปซิฟิก กองทัพเรือรัสเซีย เดินทางเยือนกรุงย่างกุ้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ มีกำหนดปฏิบัติภารกิจในเมียนมา 6 วัน

ช่วงเย็นของวันที่ 5 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา เรือรบ 3 ลำ จากกองเรือแปซิฟิก กองทัพเรือรัสเซีย ได้เดินทางมาเทียบท่ายังท่าเรือ MITT (Myanmar International Terminals Thilawa) หรือท่าเรือตี่ละหว่า ปากแม่น้ำย่างกุ้ง ห่างจากตัวเมืองย่างกุ้งทางทิศใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร

เรือรบทั้ง 3 ลำ ประกอบด้วย เรือคอร์เวต 2 ลำ ได้แก่เรือ Sovershenyi และเรือ Rezkiy อีก 1 ลำ เป็นเรือง Tanker ขนาดกลาง ชื่อ Pechega

ตามรายงานข่าวของ Popular News Journal ระบุว่า การเดินทางมายังเมียนมาของเรือรบรัสเซียทั้ง 3 ลำ เป็นการมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยมี นาวาเอก Andrei Gaevoi เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีจำนวนลูกเรือทั้ง 3 ลำ รวม 350 นาย มีกำหนดปฏิบัติการในเมียนมารวม 6 วัน จนถึงวันที่ 10 มีนาคมนี้

เรือคอร์เวต Rezkiy 1 ใน 3 เรือรบจากกองทัพเรือรัสเซียที่เดินทางเยือนเมียนมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์

