เรือรบ 3 ลำ จากกองเรือแปซิฟิกรัสเซีย เดินทางเยือนย่างกุ้ง

MGR Online - เรือรบ 3 ลำ จากกองเรือแปซิฟิก กองทัพเรือรัสเซีย เดินทางเยือนกรุงย่างกุ้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ มีกำหนดปฏิบัติภารกิจในเมียนมา 6 วัน
ช่วงเย็นของวันที่ 5 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา เรือรบ 3 ลำ จากกองเรือแปซิฟิก กองทัพเรือรัสเซีย ได้เดินทางมาเทียบท่ายังท่าเรือ MITT (Myanmar International Terminals Thilawa) หรือท่าเรือตี่ละหว่า ปากแม่น้ำย่างกุ้ง ห่างจากตัวเมืองย่างกุ้งทางทิศใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร
เรือรบทั้ง 3 ลำ ประกอบด้วย เรือคอร์เวต 2 ลำ ได้แก่เรือ Sovershenyi และเรือ Rezkiy อีก 1 ลำ เป็นเรือง Tanker ขนาดกลาง ชื่อ Pechega
ตามรายงานข่าวของ Popular News Journal ระบุว่า การเดินทางมายังเมียนมาของเรือรบรัสเซียทั้ง 3 ลำ เป็นการมาเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ โดยมี นาวาเอก Andrei Gaevoi เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีจำนวนลูกเรือทั้ง 3 ลำ รวม 350 นาย มีกำหนดปฏิบัติการในเมียนมารวม 6 วัน จนถึงวันที่ 10 มีนาคมนี้