กัมพูชาพบลูกโลมาอิรวดีเกิดใหม่ตัวที่ 2 ของปี 69

MGR Online - กัมพูชารายงานพบลูกโลมาอิรวดีตัวใหม่ที่พื้นที่อนุรักษ์แอ่งน้ำลึกกัมปี ในจ.กระแจะ ที่นับเป็นการเกิดลูกโลมาตัวที่ 2 ของปี 2569
กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ของกัมพูชาได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 มี.ค. ว่าลูกโลมาตัวนี้มีอายุประมาณ 2 วัน พบโดยทีมงานจากกรมประมงของจังหวัด และกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF)
กระทรวงฯ ระบุว่าลูกโลมามีสุขภาพแข็งแรงและว่ายน้ำอยู่กับโลมาโตเต็มวัยอีก 7 ตัว
ในกลางเดือนก.พ. ทีมงานพบลูกโลมาแรกเกิดตัวแรกของปี 2569 และมีรายงานว่าเกิดเมื่อวันที่ 14 ก.พ. ด้วยการกำเนิดของลูกโลมาตัวใหม่นี้ ทำให้จำนวนประชากรโลมาแม่น้ำโขงในกัมพูชาเพิ่มเป็น 114 ตัว
กระทรวงฯ กล่าวว่าการปรากฎตัวของลูกโลมาตัวใหม่ที่แอ่งน้ำลึกกัมปีเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนการประชุมของคณะกรรมการเพื่อการอนุรักษ์โลมาแม่น้ำโขงและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่กำหนดจัดในวันที่ 9 มี.ค.
การประชุมที่จะจัดขึ้นที่เมืองกระแจะ จะเป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการทบทวนความสำเร็จที่ผ่านมาและหารือเกี่ยวกับแผนในอนาคตที่มุ่งเสริมสร้างการจัดการ การคุ้มครอง และการอนุรักษ์โลมาแม่น้ำโขง ที่ถือเป็นสมบัติของชาติและเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำโขง กระทรวงฯ ระบุ
รายงานระบุว่า ปี 2568 เป็นปีแรกที่ไม่มีรายงานการตายของโลมา.