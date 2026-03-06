“ฮุน มาเนต” เผยโครงการคลองฟูนันเตโชยังคืบหน้าตามแผน ไร้อุปสรรค

MGR Online - นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชากล่าวว่า โครงการคลองฟูนันเตโชกำลังคืบหน้าไปตามแผน และไม่มีอุปสรรคใดๆ
ผู้นำกัมพูชากล่าวกับผู้นำทางธุรกิจว่าโครงการมูลค่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ จะช่วยให้การส่งออกของกัมพูชาสามารถเข้าถึงเส้นทางเดินเรือโดยตรง ลดการพึ่งพาการขนส่งผ่านประเทศเพื่อนบ้าน
ข้อมูลของกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งระบุว่า งานในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวคลอง โดยกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังเป็นผู้นำในการดำเนินมาตรการชดเชยและบรรเทาผลกระทบโดยประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น
เมื่อการก่อสร้างคลองเสร็จสมบูรณ์ คลองความยาว 180 กิโลเมตรนี้จะเชื่อมต่อระบบแม่น้ำโขงกับทะเล โดยผ่านจังหวัดกันดาล ตาแก้ว กัมปอต และแกบ
คลองแห่งนี้ได้รับการออกแบบให้รองรับเรือที่มีระวางบรรทุกสูงสุด 3,000 ตัน คาดว่าจะช่วยลดระยะทางการขนส่ง ลดต้นทุนการขนส่ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของกัมพูชา
พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการจัดขึ้นในเดือนส.ค. 2567 โดยมีเป้าหมายก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2571 เจ้าหน้าที่ระบุว่าคลองฟูนันเตโชจะเสริมสร้างความเป็นอิสระของกัมพูชาในการขนส่งทางน้ำและเพิ่มการเชื่อมต่อกับเส้นทางเดินเรือทั่วโลก.