เวียดนามเล็งทำข้อตกลง 5G กับบริษัทเทคจีน แม้สหรัฐฯ ส่งเสียงเตือนเรื่องความปลอดภัย

รอยเตอร์ - บริษัทโทรคมนาคมโมบิโฟน (Mobifone) ของเวียดนามกำลังเจรจากับบริษัทเทคโนโลยีจีนเกี่ยวกับสัญญาใหม่เพื่อสร้างส่วนหนึ่งของเครือข่าย 5G ของตน ตามการเปิดเผยของแหล่งข่าว 3 รายที่ทราบเกี่ยวกับแผนดังกล่าว แม้ว่าสหรัฐฯ จะเตือนถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหลังจากข้อตกลงก่อนหน้านี้ก็ตาม
การเจรจาครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนการเยือนจีนของโต เลิม ผู้นำสูงสุดของเวียดนามในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุ ความเคลื่อนไหวที่เป็นสัญญาณใหม่ของความสัมพันธ์ที่อบอุ่นขึ้นระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านคอมมิวนิสต์
ข้อตกลงใดๆ ของโมบิโฟนจะดำเนินตามผู้นำตลาดอย่างเวียดเทล (Viettel) และวีเอ็นพีที (VNPT) ที่ลงนามในสัญญาจัดหา 5G เมื่อปีที่แล้วกับบริษัท ZTE และหัวเว่ย (Huawei) การเปลี่ยนแปลงจากความระมัดระวังที่มีต่อเทคโนโลยี 5G ของจีนที่ดำเนินมาหลายปีท่ามกลางความสัมพันธ์ทวิภาคีที่อบอุ่นขึ้น
แหล่งข่าวระบุว่าบริษัทโมบิโฟนกำลังวางแผนที่จะเปิดประมูลเพื่อติดตั้งเสาอากาศขั้นสูง หรือที่เรียกว่าสถานีฐาน สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน 5G ที่คาดว่าจะส่งผลให้บริษัทจีนเข้ามาพัฒนาเครือข่ายของโมบิโฟน
แหล่งข่าว 2 คนได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการกำหนดโควต้าสำหรับริษัท ส่วนอีกคนกล่าวว่าได้มีการตัดสินใจแล้วว่าจะมอบสัญญาให้กับบริษัทจีน
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวไม่ได้ระบุว่าซัปพลายเออร์จีนรายใดจะได้รับสัญญาใหม่ แต่หนึ่งในนั้นกล่าวว่าโมบิโฟนได้หารือเกี่ยวกับการประมูลใหม่กับหัวเว่ย
หัวเว่ย, ZTE, โมบิโฟน และกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามไม่ได้ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นจากรอยเตอร์
โมบิโฟน ที่ถูกจัดให้อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะขอเวียดนามเมื่อปีที่แล้ว เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ 3 ในเวียดนาม
แหล่งข่าว 2 คนระบุว่าการประมูลนี้จะไม่ครอบคลุมเมืองใหญ่ แต่จะขยายโครงสร้างพื้นฐานของโมบิโฟน ที่แม้จะมีจำกัด แต่ก็ติดตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์แล้ว
ทั้งนี้ โมบิโฟนไม่ได้เปิดเผยที่ตั้งของเสาสัญญาณ 5G ที่มีอยู่ แต่จากการเยี่ยมชมดาดฟ้าแห่งหนึ่งในใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจของเวียดนามเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่ามีสถานีฐาน 5G ของหัวเว่ยติดตั้งอยู่บนเสาที่มีโลโก้ของโมบิโฟน ใกล้กับสถานกงสุลใหญ่สหรัฐฯ และสำนักงานของรัฐบาลและบริษัทต่างประเทศ
ในปี 2563 เวียดนามได้เข้าร่วมโครงการ “เครือข่ายสะอาด” ของรัฐบาลสหรัฐฯ โดยให้คำมั่นว่าจะไม่ให้อุปกรณ์ 5G จาก 2 บริษัทของจีน
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับแผนล่าสุดของเวียดนาม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวกับรอยเตอร์ว่า ประเทศต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติมากกว่าอุปกรณ์ราคาถูกสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ
“หน่วยข่าวกรองและความมั่นคงของจีนสามารถบังคับพลเมืองและบริษัทจีนให้แบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อน หรืออนุญาตให้เข้าถึงระบบของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ตามกฎหมาย” โฆษกกระทรวงฯ กล่าวเสริม โดยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับเวียดนามหรือรัฐบาลอื่นๆ
หัวเว่ยและ ZTE ถูกแบนจากเครือข่ายโทรคมนาคมสหรัฐฯ เนื่องจากวอชิงตันกำหนดให้บริษัทเหล่านี้เป็น “ภัยคุกคามด้านความมั่นคง”
ในการประชุมของคณะผู้แทนที่เดินทางไปพร้อมกับโต เลิม ในการเยือนวอชิงตันในเดือนก.พ. เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้เตือนว่าการลงทุนของสหรัฐฯ ในเวียดนามในอนาคตอาจตกอยู่ในความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ให้บริการเครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือ แหล่งข่าวรายหนึ่งระบุ
เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ตะวันตกได้แสดงความกังวลหลังจากเวียดนามมอบสัญญา 5G ให้กับบริษัทจีนเมื่อปีที่แล้ว และคำเตือนของวอชิงตันต่อฮานอยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีจีนในเคเบิลใต้น้ำ
เครือข่ายโทรคมนาคมมีความเสี่ยงต่อการดักฟังและการสอดแนม และระบบ 5G ถือว่ามีความอ่อนไหวเป็นพิเศษเนื่องจากเสาอากาศทำหน้าที่ประมวลข้อมูล แทนที่จะเพียงแค่ส่งข้อมูลไปยังศูนย์กลางเหมือนกับระบบ 4G และเทคโนโลยีก่อนหน้า
แหล่งข่าวอีกแหล่งหนึ่งกล่าวว่าความกังวลเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ 5G ที่ปลอดภัยเกิดขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามเกี่ยวกับภาษีการค้า
เจ้าหน้าที่เวียดนามโต้แย้งว่าอุปกรณ์โทรคมนาคมของจีนมีราคาถูกกว่าและเชื่อถือได้ ขณะเดียวกันก็ลดความสำคัญเรื่องความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
หัวเว่ยแพ้การประมูล 5G หลายครั้งในเวียดนาม ในขณะที่เครือข่าย 5G ส่วนใหญ่ของประเทศในปัจจุบัน สร้างโดยอีริคสัน (Ericsson) และโนเกีย (Nokia) ที่เป็นซัปพลายเออร์จากยุโรป โดยมีควอลคอมม์ (Qualcomm) ผู้ผลิตชิปจากสหรัฐฯ มีส่วนร่วมด้วย
ในเดือนก.พ. ฮานอยยังได้อนุมัติบริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสตาร์ลิงก์ (Starlink) ของสหรัฐฯ ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง.