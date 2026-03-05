“ฮุน มานี” อ้างคำพูดฮุนเซนเปรียบสัมพันธ์เขมร-ไทย เหมือนลิ้นกับฟันแยกกันไม่ได้ ร้องทำงานร่วมกันยุติข้อพิพาท

MGR Online - ฮุน มานี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงราชการพลเรือนของกัมพูชา กล่าวว่าไม่ช้าก็เร็ว กัมพูชาและไทยควรทำงานร่วมกันเพื่อยุติข้อพิพาทของทั้งสองประเทศ โดยอ้างถึงคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่ได้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศว่าเป็นเหมือนลิ้นกับฟันที่ไม่สามารถแยกจากกันได้
คำกล่าวของฮุน มานี มีขึ้นในงานฉลองวันวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยรองนายกฯ กัมพูชายังได้กล่าวว่ารัฐบาลยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องดินแดนของตน ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่ากองทัพของประเทศไม่มีความได้เปรียบเหนืออีกประเทศหนึ่ง
เขากล่าวว่าการใช้กำลังทหารและการปะทะกันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง โดยชี้ถึงความขัดแย้งในปี 2497 และปี 2551 ที่ได้รับการแก้ไขผ่านทางการทูต การเมือง และกระบวนการทางกฎหมาย
ฮุน มานี กล่าวว่าแม้ว่าความขัดแย้งจะปะทุขึ้นอีกครั้งในปี 2568 แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นสะท้อนคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซน
“ระหว่างปี 2551-2554 อดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวว่าสองประเทศของเราไม่ต่างจากลิ้นกับฟัน เราอยู่ไม่ได้หากปราศจากกันและกัน แต่บางครั้งฟันก็กัดลิ้น ทำให้ลิ้นร้องลั่น และบางครั้งการกัดก็ไม่ได้อยู่ที่ลิ้น แต่เป็นกัดที่ฟันทำให้ฟันหัก” ฮุน มานี ระบุ
ฮุน มานี แสดงความหวังว่าทางออกที่สันติจะสามารถฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและทั้งสองประเทศ โดยกล่าวว่าเพื่อนบ้านไม่สามารถแยกจากกันได้
นอกจากนี้ เขายังเรียกร้องให้มีการแทรกแซงเพื่อปกป้องปราสาทพระวิหาร โดยระบุว่าการปะทะกันตามแนวชายแดนส่งผลกระทบต่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เขายังเรียกร้องให้กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์พัฒนาแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะกลางอย่างเร่งด่วนเพื่อบูรณะและปกป้องปราสาทพระวิหาร
เขากล่าวว่าแผนปฏิบัติการควรรวมถึงมาตรการทางเทคนิคและทางการทูตด้วย พร้อมกับเสนอแนะว่ากระทรวงสามารถร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยูเนสโก
“เราต้องรวบรวมหลักฐานการทำลายล้างเพื่อบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์และใช้ในระบบยุติธรรมระหว่างประเทศเพื่อเรียกร้องการลงโทษและความรับผิดชอบ” รองนายกฯ กัมพูชา กล่าว
เขาเสริมว่าการทำลายสิ่งก่อสร้างโบราณเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมและเป็นโศกนาฎกรรมสำหรับมรดกที่ยืนหยัดมานานกว่า 1,000 ปี
กัมพูชากล่าวอ้างว่าการโจมตีของกองกำลังทหารของไทยทำให้ปราสาทพระวิหารอยู่ในสภาพวิกฤต สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างและพื้นที่โดยรอบ ชุมชนประมาณ 60 แห่ง รอบปราสาทพระวิหารได้รับผลกระทบ มีผู้พลัดถิ่นทั้งหมด 14,832 คน เนื่องจากระเบิดและการยิงปืนใหญ่ทำให้บ้าน โรงเรียน วัด และโคงสร้างพื้นฐานสาธารณะได้รับความเสียหาย
การปะทะกันตามแนวชายแดนกัมพูชาและไทยปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.ค. และมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันที่ 28 ก.ค. การสู้รบกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในวันที่ 7 ธ.ค. และมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งในวันที่ 27 ธ.ค.