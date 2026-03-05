กัมพูชาวางแผนสร้างโรงกลั่นใน 3 ปี ป้อนตลาดภายในประเทศ

MGR Online - กระทรวงเหมืองแร่และพลังงานของกัมพูชาเปิดเผยว่ากัมพูชามีแผนที่จะสร้างโรงกลั่นน้ำมันภายใน 3 ปี เพื่อป้อนตลาดภายในประเทศ เนื่องจากราคาน้ำมันโลกเพิ่มสูงขึ้นจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
แก้ว รัตนัก รัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน กล่าวว่ารัฐบาลกำลังเจรจากับบริษัทลงทุนหลายแห่ง โดยระบุว่าโครงการนี้ต้องการเศรษฐกิจขนาดใหญ่และตลาดที่กว้างขวาง แผนการก่อนหน้านี้ต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากตลาดของกัมพูชามีขนาดเล็กเกินไปที่จะสนับสนุนการลงทุนดังกล่าว
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลกำลังเตรียมมาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือน โดยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ราคาน้ำมันในประเทศอาจเพิ่มขึ้นระหว่าง 5% ถึง 25% ขึ้นอยู่กับแนวโน้มระหว่างประเทศ
เขาอธิบายว่าหากราคาน้ำมันเบนซินโลกแตะ 90 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล รัฐบาลจะลดราคาขายปลีกในประเทศลง 1 เซนต์ต่อลิตร และจะลดราคาดีเซลลงเช่นกันหากราคาแตะ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล
รายงานระบุว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นแล้ว โดยระหว่างวันที่ 1-10 มี.ค. น้ำมันเบนซินธรรมดาเพิ่มขึ้น 100 เรียลต่อลิตร เป็น 3,850 เรียล (30.32 บาท) ขณะที่น้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 50 เรียลไปยังระดับเดียวกัน
ราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งสูงขึ้น โดยน้ำมันดิบเบรนท์ปรับเพิ่มขึ้น 3.66 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.7% เป็น 81.40 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2568 ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.33 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 4.7% เป็น 74.56 ดอลลาร์สหรัฐ
การปรับเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีอิหร่านโดยอิสราเอลและสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงาน
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าโครงการโรงกลั่นและมาตรการอุดหนุนเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรักษาเสถียรภาพอุปทานและปกป้องผู้บริโภคชาวกัมพูชาจากความผันผวนระหว่างประเทศ.