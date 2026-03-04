รัฐบาลพม่าประกาศเหลือน้ำมันสำรองพอใช้ 40 วัน สั่งจำกัดการใช้รถ ประชาชนแห่แย่งเติมแน่นปั๊ม

เอเอฟพี - รถจำนวนมากต่อแถวยาวเหยียดเพื่อรอเติมน้ำมันในพม่า เนื่องจากปริมาณน้ำมันที่เหลือน้อยลงเรื่อยๆ ขณะที่ปั๊มน้ำมันบางแห่งต้องปิดทำการเพราะปริมาณน้ำมันสำรองหมดลงเนื่องจากสงครามในตะวันออกกลาง
การโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอลในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และสงครามที่ขยายวงกว้างในตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันจากภูมิภาคที่อุดมด้วยทรัพยากรนี้ และทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง
พม่านำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงถึง 90% ตามข้อมูลปี 2567 และประสบปัญหามาอย่างยาวนานจากความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานพลังงานเนื่องจากสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศนับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหารเมื่อ 5 ปีก่อน
รัฐบาลทหารได้ประกาศว่าจะสั่งห้ามรถยนต์ส่วนบุคคลครึ่งหนึ่งวิ่งบนท้องถนนในแต่ละวัน โดยพิจารณาจากหมายเลขทะเบียนรถ ที่จะเริ่มตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ซอ มิน ตุน โฆษกรัฐบาลทหารกล่าวว่า พม่ามีน้ำมันสำรองเพียงพอสำหรับการใช้งาน 40 วัน และกล่าวเพิ่มเติมในข้อความเสียงถึงผู้สื่อข่าวว่ามาตรการควบคุมการจราจรนั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤตน้ำมันที่โลกกำลังเผชิญอยู่ได้โดยการใช้น้ำมันอย่างเป็นระบบ
แต่ในนครย่างกุ้ง เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ นักข่าวของเอเอฟพีพบเห็นรถยนต์ประมาณ 50 คันต่อแถวยาวอยู่หน้าปั๊มน้ำมันทั้ง 5 แห่งที่พวกเขาไปเยี่ยมชมในวันพุธ (4)
ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของย่างกุ้งปิดทำการ โดยมีป้ายเขียนด้วยลายมือแจ้งลูกค้าว่าเรือบรรทุกน้ำมันกำลังรอเทียบท่า และ “ระงับการขายจนกว่าน้ำมันจะมาถึง”
สำหรับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยระบุว่ามีน้ำมันสำรองเหลือใช้ 2 เดือน และจะระงับการส่งออกเพื่อรักษาสต็อก ขณะที่ในส่วนอื่นๆ ของภูมิภาค ปั๊มน้ำมันในเมืองหลวงของลาวที่นำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากไทยตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ เต็มไปด้วยรถยนต์ที่จอดรอเติมน้ำมันอยู่ตลอดวันจันทร์
แต่หลังจากที่กรุงเทพฯ ประกาศยกเว้นให้ลาว ทำให้การซื้อน้ำมันอย่างตื่นตระหนกบรรเทาลง และในเช้าวันพุธ แถวของรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ก็หายไปจากปั๊มน้ำมันในเวียงจันทน์
แต่ในเมืองชายแดนของพม่าอย่างเมืองท่าขี้เหล็ก นักข่าวของเอเอฟพีพบเห็นสัญญาณว่าการขนส่งน้ำมันข้ามพรมแดนจากไทยถูกระงับ โดยปั๊มน้ำมันบางแห่งปิดทำการในวันพุธหลังจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นถึง 3 เท่าในวันก่อนหน้า
ที่ด้านนอกทางเข้าปั๊มน้ำมันที่ปิดทำการแห่งหนึ่งยังคงมีมอเตอร์ไซค์หลายสิบคันต่อแถวรอเติมน้ำมันอย่างใจจดใจจ่อ
รถยนต์ไฟฟ้า รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถบรรทุก รถฉุกเฉิน และรถเก็บขยะ จะได้รับการยกเว้นจากกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลทหารพม่า แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านี้อย่างไรด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มติดอาวุธ.