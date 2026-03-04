กัมพูชาขอพลเมืองในตะวันออกกลางระมัดระวัง กำชับสถานทูตดูแลช่วยเหลือ ย้ำผู้นำเขมรติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

MGR Online - กัมพูชาเรียกร้องให้พลเมืองและนักเรียนนักศึกษาชาวเขมรในตะวันออกกลางเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากความตึงเครียดในภูมิภาคทวีความรุนแรงขึ้น
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าสถานทูตกัมพูชาที่ดูแลภูมิภาคนี้ได้รับคำสั่งให้ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยและข้อมูลติดต่อฉุกเฉินแก่พลเมือง
สถานทูตกัมพูชาประจำอิสราเอล ได้เตือนถึงความตึงเครียดทางทหารที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน และกระตุ้นให้พลเมืองปฏิบัติตามคำแนะนำในท้องถิ่น ขณะที่ความช่วยเหลือด้านกงสุลมีให้บริการผ่านสายด่วนและแอปพลิเคชั่นส่งข้อความ
ด้านสถานทูตกัมพูชาในคูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ และบาห์เรน ก็แนะนำให้เพิ่มความระมัดระวังเช่นกัน โดยมีรายละเอียดการติดต่อสำหรับพลเมืองกัมพูชา
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาชาวกัมพูชา 239 คนในอิสราเอล และ 27 คนในคูเวต รวมถึงแรงงานและนักท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆ ด้วย
เพ็ญ โบนา ได้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และฮุนเซน ประธานวุฒิสภา กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีรายงานว่าพลเมืองทุกคนปลอดภัยภายใต้การดูแลของสถานทูต
ทั้งนี้ ในคำแถลงที่ออกเมื่อวันที่ 28 ก.พ. กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดหลังจากการโจมตีเป้าหมายในอิหร่าน โดยอิสราเอลและสหรัฐฯ พร้อมทั้งเตือนไม่ให้สถานการณ์ลุกลามบานปลาย และแสดงความวิตกกังวลต่อความปลอดภัยของพลเรือน.