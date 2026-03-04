นักวิเคราะห์ชี้สงครามตะวันออกกลางขวางอิหร่านส่งน้ำมันเครื่องบิน-อาวุธให้พม่า คาดกองทัพหันพึ่งรัสเซีย-จีนแทน

MGR Online - นักวิเคราะห์ทางทหารและกลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่า การตอบโต้ของอิหร่านต่อการโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอล จะขัดขวางความสามารถของเตหะรานในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและเทคโนโลยีโดรนให้กับรัฐบาลพม่า
การสืบสวนล่าสุดขององค์การนิรโทษกรรมสากลและรอยเตอร์ได้เปิดเผยว่า “เรือผี” ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านได้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไปยังรัฐบาลทหารพม่าที่ถูกคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกในปี 2567 และปี 2568 ที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการโจมตีทางอากาศรายวันของรัฐบาลทหารต่อกลุ่มติดอาวุธที่เรียกร้องประชาธิปไตยและเป้าหมายพลเรือน
อิหร่านยังขนส่งโดรนทางทหารด้วยเที่ยวบินขนส่งสินค้าไปยังพม่าหลังจากการรัฐประหารในปี 2564 โดยมีรายงานว่าความร่วมมือทางทหารลับๆ ระหว่างเตหะรานและเนปีดอ เริ่มต้นขึ้นหลังจากการรัฐประหารในปี 2564 และลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อรัฐบาลทหารกระชับความสัมพันธ์กับอิหร่าน
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่าการโจมตีท่าเรืออิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอล น่าจะทำให้การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินให้กับรัฐบาลทหารพม่าหยุดชะงักลง
มอนต์เซ เฟอร์เรอร์ ผู้อำนวยการร่วมประจำภูมิภาคขององค์การนิรโทษกรรมสากลกล่าวกับสำนักข่าวอิรวดีว่า การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงของพม่าได้รับผลกระทบอย่างหนัก หลังจากที่ผู้ให้บริการขนส่งรายใหญ่ระงับการดำเนินงานในช่องแคบฮอร์มุซ ที่เป็นจุดผ่านแดนระหว่างอิหร่าน โอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่คิดเป็น 20% ของปริมาณน้ำมันทั่วโลก
“ห่วงโซ่อุปทานใดๆ ก็ตามที่พึ่งพาช่องแคบฮอร์มุซเป็นจุดผ่านแดน จะเผชิญกับผลกระทบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ หากน้ำมันเชื้อเพลิงมาจากท่าเรืออิหร่าน ผลกระทบก็จะยิ่งรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากซัปพลายเออร์ไม่สามารถจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินได้อีกต่อไป” เฟอร์เรอร์ กล่าว
องค์การนิรโทษกรรมสากลเตือนว่ารัฐบาลทหารพม่าอาจหันกลับไปหาแหล่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากซัปพลายเออร์รายเดิมในเวียดนาม ไทย สิงคโปร์ จีน และมาเลเซีย
นักวิเคราะห์การทหารของพม่ารายหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าวอิรวดีว่า การโจมตีของกองกำลังสหรัฐฯ และอิสราเอล จะลดทอนศักยภาพในการส่งออกอาวุธของเตหะรานด้วย
“วิกฤตการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่อาจตัดขาดไม่เพียงแต่การจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินโดยเรือผีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งออกโดรนไปให้กับรัฐบาลทหารด้วย” นักวิเคราะห์ กล่าว
เน วิน อ่อง อดีตนายทหารที่แปรพักตร์ไปเข้าร่วมขบวนการอารยะขัดขืน (CDM) หลังจากการรัฐประหารปี 2564 กล่าวว่ารัฐบาลทหารกำลังพยายามชดเชยมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศโดยการฟื้นฟูการดำเนินงานของโรงกลั่นภายในประเทศ รวมถึงโรงกลั่นน้ำมันตานลิน เพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินของตนเอง
อดีตนายทหารผู้แปรพักตร์อีกรายหนึ่งเตือนว่ารัฐบาลทหารจะหันไปหาพันธมิตรสำคัญอย่างรัสเซียและจีนเพื่อจัดหาเชื้อเพลิงเครื่องบิน หากการจัดหาจากอิหร่านถูกตัดขาด
เดวิด แมทธีสัน นักวิเคราะห์กิจการพม่า กล่าวว่าเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างเนปีดอและเตหะรานเป็นไปในเชิงธุรกรรมมากกว่าเชิงยุทธศาสตร์ รัฐบาลทหารพม่าอาจพยายามจัดหาเชื้อเพลิงเครื่องบินจากแหล่งอื่น
Justice for Myanmar (JFM) กล่าวว่ากลุ่มกำลังติดตามผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลางต่อการจัดหาเชื้อเพลิงเครื่องบินให้กับรัฐบาลทหาร ไม่เพียงแต่จากการโจมตีอิหร่านของสหรัฐฯ และอิสราเอลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการตอบโต้ที่อาจเกิดขึ้นจากอิหร่านต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่บริษัทของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งเชื้อเพลิงหลายครั้งไปยังพม่า
กลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่ากำลังจับตาดูเส้นทางการจัดหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากรัฐบาลทหารและผู้จัดหาเชื้อเพลิงเครื่องบินได้พัฒนากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและรักษาการจัดหาเชื้อเพลิงที่ใช้ในการโจมตีทางอากาศที่ร้ายแรง
“กลยุทธ์การหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรนั้นจะดำเนินต่อไปอย่างแน่นอน ตราบใดที่ประเทศรอบพม่ายังคงสมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมระหว่างประเทศของรัฐบาลทหาร ด้วยการอนุญาตให้รัฐบาลทหารและพวกพ้องจัดหาเชื้อเพลิงเครื่องบินและเข้าถึงธนาคารของพวกเขา” ยาดานา หม่อง โฆษกของ JFM กล่าว
กลุ่มดังกล่าวยังเรียกร้องให้รัฐบาลต่างๆ ตัดแหล่งเงินทุนและแหล่งจัดหาเชื้อเพลิงเครื่องบินของรัฐบาลทหารด้วยการคว่ำบาตรเรือ เจ้าของ และผู้ประกอบการเรือ สถานีขนส่งเชื้อเพลิง และบริษัท Myanma Petrochemical Enterprise และให้ปฏิบัติตามแคนาดาในการห้ามการส่งออก ขาย จัดหา และขนส่งเชื้อเพลิงเครื่องบินไปยังพม่า
“กองทัพอากาศของรัฐบาลทหารต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงเครื่องบินนำเข้าเพื่อทิ้งระเบิดพลเรือน” คอนเนอร์ แมคโดนัลด์ จากสภาที่ปรึกษาพิเศษว่าด้วยพม่า (SAC-M) กล่าว
“เครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ของพวกเขาไม่สามารถบินได้หากปราศจากเชื้อเพลิงดังกล่าว ประเทศต่างๆ ต้องทำมากกว่านี้เพื่อขัดขวางห่วงโซ่อุปทานและบั่นทอนศักยภาพของรัฐบาลทหารในการก่ออาชญากรรม” คอนเนอร์ แมคโดนัลด์ กล่าว
เขายังเรียกร้องให้อังกฤษ แคนาดา สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และออสเตรเลีย ขยายมาตรการคว่ำบาตรต่อเรือและบริษัทที่จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินให้กับรัฐบาลทหาร พร้อมเสริมว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ประสานงานกันอย่างเข้มแข็งกับอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งจำเป็น
การสืบสวนล่าสุดของรอยเตอร์ได้เปิดเผยว่า เรือผี 2 ลำ คือ Reef และ Noble ได้ทำการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 9 ครั้ง ตั้งแต่เดือนต.ค. 2567 ถึงเดือนธ.ค. 2568 รวมแล้วประมาณ 175,000 ตัน ไปยังพม่า
องค์การนิรโทษกรรมสากลยังกล่าวว่า เรือ Huitong 78 ติดธงจีน ได้ขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไปยังพม่าในเดือนก.ค. 2567 มีแนวโน้มว่าเรือลำนี้โหลดน้ำมันในพื้นที่จอดเรือนอกชายฝั่งเมืองฟูไจราห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเรือติดธงจีนอีกลำหนึ่งชื่อ Yong Sheng 56 ได้ส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไปยังพม่าในช่วงปลายเดือนก.ค. 2567 หลายสัปดาห์หลังจากโหลดน้ำมันในพื้นที่นอกชายฝั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
จากข้อมูลของการท่าเรือพม่าพบว่า มีน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินอย่างน้อย 109,604 ตันถูกนำเข้ามายังพม่าในปี 2568 เพิ่มขึ้น 69% จากปี 2567 และเป็นปริมาณสูงสุดนับตั้งแต่การรัฐประหาร แม้จะมีมาตรการคว่ำบาตรก็ตาม
ณ วันที่ 28 ก.พ. รัฐบาลทหารได้ทำการโจมตีทางอากาศทั้งหมด 10,348 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการโจมตีเป้าหมายพลเรือน เช่น หมู่บ้าน เมือง โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ทางศาสนาทั่วประเทศ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 4,991 คน รวมถึงเด็ก 678 คน และได้รับบาดเจ็บ 6,863 คน ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยกระทรวงสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG).