พม่าออกมาตรการประหยัดน้ำมัน เริ่ม 7 มีนา บังคับรถยนต์สลับวิ่งวันคู่-คี่ ตามเลขทะเบียน

MGR Online - สภาความมั่นคงแห่งชาติเมียนมาประกาศมาตรการประหยัดน้ำมัน บังคับรถยนต์ส่วนบุคคลสลับวันออกมาวิ่งบนท้องถนนในวันคู่-วันคี่ โดยยึดตามเลขทะเบียน เริ่ม 7 มีนาคมนี้
ช่วงค่ำวานนี้ (3 มี.ค. 69) สภาความมั่นคงแห่งชาติ เมียนมา ได้ประกาศมาตรการประหยัดน้ำมันที่บังคับใช้กับรถยนต์ภายในประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป
เนื้อหาของมาตรการดังกล่าวระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ได้ส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันที่จะนำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ
สภาความมั่นคงแห่งชาติจึงมีมาตรการประหยัดน้ำมัน ที่จะบังคับใช้กับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ใช้น้ำมัน ทั้งรถยนต์นั่ง รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถโดยสาร โดยให้รถเหล่านี้สลับวันออกมาวิ่งบนท้องถนนได้ตามหมายเลขทะเบียนรถ เช่น รถที่เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 2A , 4A ฯลฯ ให้ออกมาวิ่งบนท้องถนนได้เฉพาะในวันคู่ ส่วนรถที่เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วยเลข 1A , 3A ให้ออกมาวิ่งได้เฉพาะวันคี่
มาตรการนี้ ไม่ใช้บังคับกับรถยนต์และจักรยานยนต์ไฟฟ้า รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซี่ รถขนส่งน้ำมัน รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ รถพยาบาล รถขนศพ และรถเก็บขยะ โดยรถเหล่านี้ สามารถนำออกมาวิ่งได้ทุกวัน
นอกจากนี้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังกำชับห้ามเจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลทั่วไป ซื้อน้ำมันมากักตุนไว้เพื่อการเก็งกำไรอย่างเด็ดขาด
มาตรการเหล่านี้ จะถูกบังคับใช้ไปจนกว่าจะมีประกาศใหม่ออกมาเปลี่ยนแปลง