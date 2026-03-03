กู้ภัยลาวโอด! ไม่มีน้ำมันเติมรถออกช่วยชาวบ้าน รัฐบังคับทุกปั๊มต้องเปิด-ห้ามเก็งกำไรเด็ดขาด

MGR Online - สถานการณ์ตื่นตระหนกน้ำมันขาดแคลนในลาว ลามถึงหน่วยกู้ภัยต้องขอบริจาคน้ำมันเติมรถเพื่อลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าออกมาตรการกำชับทุกปั๊มต้องเปิดบริการ ห้ามเก็งกำไร ห้ามขายน้ำมันใส่ภาชนะเกิน 5 ลิตรขึ้นไป ยันไทยยังขายน้ำมันให้ลาว เพราะมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง หนักแน่น
เช้าวันนี้ (3 มี.ค. 69) เพจ"หน่วยกู้ภัยนครหลวงเขต 2 เมืองหาดซายฟอง 1624" ในนครหลวงเวียงจันทน์ โพสต์ขอรับบริจาคน้ำมันเชื้อเพลิง มีเนื้อหาดังนี้
"วันนี้ วันพระใหญ่ ขึ้น 15 ค่ำ ช่วยทำบุญกับหน่วยกู้ภัยของพวกเราด้วย เนื่องจากรถกู้ภัยต้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนทุกวันไม่เคยได้หยุดพัก แต่ละวันมีแต่ผู้โทรศัพท์เข้ามาขอความช่วยเหลือ แต่ไม่มีผู้ใดอุปถัมภ์น้ำมันรถสำหรับไปยังที่เกิดเหตุ จนพวกเราต้องนั่งเศร้าเหมือนเป็นคนผิด เพราะในบางเคสอยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน แต่ขาดน้ำมันสำหรับเติมรถ
จึงขอผู้ใจบุญช่วยอุปถัมภ์น้ำมันให้รถกู้ภัยของพวกเราด้วย เพื่อให้พวกเราได้ออกไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างเต็มที่" พร้อมลงหมายเลขบัญชีเพื่อรับเงินบริจาคสำหรับซื้อน้ำมันเติมรถกู้ภัย เป็นบัญชีธนาคารการค้าต่างประเทศลาว ทั้ง 3 สกุลเงิน คือ เงินกีบ เงินดอลลาร์สหรัฐ และเงินบาท
โพสต์ดังกล่าว ถูกเผยแพร่ออกมาหลังจากเมื่อวานนี้ เกิดกระแสตื่นตระหนกในหลายพื้นที่ของนครหลวงเวียงจันทน์ ว่าประเทศไทยได้สั่งระงับการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางระหว่างประเทศอิหร่าน กับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา ทำให้ประชาชนตื่นตระหนก พากันนำรถออกไปเติมน้ำมันกันอย่างโกลาหล
เมื่อวานนี้ (2 มี.ค.) นายจันทะบูน สุกอาลุน รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจน้ำมันเชื้อไฟลาว และบริษัทผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงของลาว เพื่อประเมินสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่จะส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายและบริโภคน้ำมันของลาว
เนื้อหาในที่ประชุม ระบุว่า ในวันที่ 2 มีนาคม 2569 ลาวยังคงนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงรวม 10 ล้านลิตร ซึ่งอยู่ในระดับปกติทั้งด้านปริมาณและราคา และจากการประสานกับบริษัทผู้ส่งออกน้ำมันจากประเทศไทย ยืนยันว่าไทยยังไม่มีการห้ามการส่งออกน้ำมันมายังลาว เพราะเป็นความร่วมมือที่ลึกซึ้ง หนักแน่นของทั้ง 2 ประเทศ
ปัจจุบัน ปริมาณสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงของบริษัทผู้นำเข้าทุกบริษัท ยังสามารถสนองต่อความต้องการใช้ของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ยังไม่เกิดสถานการณ์ขาดแคลนแบบกระทันหัน
ที่ประชุมได้กำชับให้ทุกบริษัท ตรวจตราสถานีบริการน้ำมันและลูกค้าผู้ค้าปลีกน้ำมันของตน มิให้มีการกักตุนหรือเก็งกำไรน้ำมัน หากมีรายใดฝ่าฝืนให้ลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
วันนี้ (3 มี.ค.) กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้ส่งหนังสือแจ้งการไปถึงประธานสมาคมน้ำมันเชื้อไฟและอายแก๊ส ผู้บริหารบริษัทผู้นำเข้า และบริษัทผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกแห่งในลาว เนื้อหาในหนังสือบังคับให้ทุกบริษัทต้องรายงานสถานการณ์การขาย การนำเข้าน้ำมัน ในแต่ละวันให้กับกรมการค้าภายใน ภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน
นอกจากนี้ ยังบังคับให้สถานีขายปลีกน้ำมันทุกแห่งต้องเปิดให้บริการ หากจำเป็นต้องปิดหรือหยุดให้บริการ ต้องแจ้งเหตุผลที่สมควรต่อแผนกอุตสาหกรรมและการค้าประจำท้องที่ ให้แต่ละสถานีต้องติดป้ายราคาน้ำมันให้ผู้ซื้อได้รับทราบชัดเจน ห้ามขายน้ำมันใส่ถังบรรจุทุกประเภทที่มีปริมาณบรรจุตั้งแต่ 5 ลิตรขึ้นไป หากมีสถานีบริการใดฝ่าฝืน ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย