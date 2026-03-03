ชาวเมืองเมียวดีต่อแถวเติมน้ำมันยาวเหยียด หวั่นขาดแคลนจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

MGR ออนไลน์ - ชาวเมืองเมียวดีต่อแถวซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกันตั้งแต่เช้าวันนี้ (3) เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขาดแคลนที่อาจเกิดขึ้นจากความตึงเครียดที่ดำเนินอยู่ระหว่างอิหร่าน อิสราเอล และสหรัฐฯ
สำนักข่าวอีเลฟเว่นเมียนมารายงานว่าการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากไทยถูกระงับไปตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. จากมาตรการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ซึ่งนำไปสู่การขาดแคลนในเมืองชายแดนแห่งนี้ก่อนหน้านี้ ต่อมามีการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศและกระจายผ่านปั๊มน้ำมันอย่างเป็นทางการและผู้ค้ารายย่อย ทำให้ราคาน้ำมันลดลงเหลือประมาณ 4,000 จ๊าตต่อลิตร
แต่ในช่วงต้นปี 2569 ทางการได้ปราบปรามการขายน้ำมันเชื้อเพลิงริมถนน ที่ส่งผลทำให้ราคาปรับสูงขึ้น และด้วยความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นอีกครั้ง ทำให้ประชาชนต่างรีบไปที่ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ด้วยความวิตกว่าจะเกิดการหยุดชะงักของอุปทานอีกครั้ง
เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น การจำหน่ายน้ำมันถูกจำกัดไว้ที่ 10,000 จ๊าตสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ และ 30,000 จ๊าตสำหรับรถยนต์
คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งที่กำลังต่อคิวอยู่ที่ปั๊มน้ำมัน PTT บนถนนบายินนอง กล่าวว่าเขารอเติมน้ำมันตั้งแต่เช้าตรู่ และได้รับอนุญาตให้ซื้อน้ำมันได้เพียง 10,000 จ๊าตเท่านั้น เขากล่าวเสริมว่าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าราคาต่อลิตรเท่าไหร่ และจะซื้อเท่าที่ซื้อได้
ก่อนหน้านี้ เมืองเมียวดีพึ่งพาไฟฟ้าจากไทย ในสมัยรัฐบาลพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD) ไฟฟ้าจากไทยถูกตัดและแทนที่ด้วยไฟฟ้าในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม หลังจากปี 2564 สถานีจ่ายไฟของเมืองถูกทำลายทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง และตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านต้องพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก
แหล่งข่าวท้องถิ่นระบุว่านี่เป็นการขาดแคลนน้ำมันครั้งที่ 2 ที่เมืองเมียวดีเผชิญเนื่องจากวิกฤตในตะวันออกกลาง ทำให้ชาวบ้านต้องดิ้นรนอีกครั้ง.