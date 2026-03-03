กัมพูชายกประเด็นปฏิบัติการทางทหารของไทยตามแนวชายแดนต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน UN

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาได้กล่าวหาอย่างเป็นทางการว่าไทยดำเนินการปฏิบัติการทางทหารอย่างต่อเนื่องและก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรือนตามแนวชายแดนร่วมกัน โดยได้ยกประเด็นดังกล่าวขึ้นต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ในการประชุมครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 2 มี.ค.ที่ผ่านมา
ดารา อิน ผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา กล่าวว่า ความน่าเชื่อถือของระเบียบระหว่างประเทศถูกทดสอบ “ไม่ใช่ในยามสงบ แต่ในยามตึงเครียด เมื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องไม่สะดวก และการยับยั้งชั่งใจต้องอาศัยความกล้าหาญ”
ทูตกัมพูชายังเน้นย้ำต่อคณะมนตรีว่า สันติภาพและความมั่นคงเป็นรากฐานสำคัญของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
“สันติภาพและความมั่นคงไม่ใช่เพียงแค่ความปรารถนาที่สวยหรู แต่เป็นเสาหลักของกฎบัตรสหประชาชาติ และเป็นรากฐานสำหรับการได้รับสิทธิมนุษยชนทั้งหมด เมื่อสันติภาพล่มสลาย กฎหมายไร้ความหมาย สิทธิก็เสี่ยงที่จะกลายเป็นเพียงคำสัญญาว่างเปล่า” ดารา อิน กล่าวด้วยน้ำแข็งดุดัน โดยเตือนถึงสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแบบเลือกปฏิบัติ
“เรากำลังเผชิญกับการพลิกผัน กฎหมายถูกมองว่าเป็นทางเลือก สันติภาพสามารถเจรจาได้ และกำลังเป็นสิ่งจำเป็น” ดารา อิน กล่าว และเสริมว่า กฎบัตรสหประชาชาติไม่ได้ร่างขึ้นเพื่อทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วถูกต้องตามกฎหมาย
“การบีบบังคับไม่สามารถนำมาซึ่งสันติภาพได้ และการยึดครองก็ไม่สามารถให้ความชอบธรรมได้” ทูตกัมพูชา ระบุ
ทูตกัมพูชากล่าวหาว่าตั้งแต่กลางเดือนพ.ค. 2568 กองกำลังของไทยได้ดำเนินการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ชายแดน ส่งผลให้เกิดสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นความเสียหายร้ายแรงต่อชุมชนพลเรือน และการรุกล้ำดินแดนของกัมพูชา
ในถ้อยแถลงยังอ้างถึงผลกระทบที่รวมถึงการเสียชีวิตของพลเรือน การทำลายบ้านเรือน และโครงสร้างพื้นฐาน การปล้นสะดม การบังคับขับไล่และการพลัดถิ่นในวงกว้าง
เขายังอ้างว่าลวดหนามและตู้คอนเทนเนอร์ยังคงกีดขวางการเข้าถึงบ้านและหมู่บ้าน ทำให้ผู้พลัดถิ่นไม่สามารถกลับไปได้อย่างปลอดภัย และทำให้ความทุกข์ทรมานของผู้พลัดถิ่นต้องยืดเยื้อ
คำกล่าวนี้ถือเป็นการเคลื่อนไหวทางการทูตที่แข็งกร้าวที่สุดครั้งหนึ่งของกัมพูชาในประเด็นนี้ในเวทีพหุภาคี ซึ่งเป็นการยกระดับความตึงเครียดชายแดนไปยังหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนหลักของสหประชาชาติในเจนีวา
กัมพูชาเรียกร้องให้คณะมนตรียึดมั่นในกฎหมายเหนืออำนาจ และลงมือดำเนินการด้วยความมุ่งมั่น พร้อมกับเรียกร้องการเคารพอธิปไตย ความรับผิดชอบ และการดำเนินการร่วมกันของหลายประเทศโดยยึดในหลักการ
“มีเพียงการเคารพในอธิปไตย ความรับผิดชอบ และการดำเนินการพหุภาคีอย่างมีหลักการเท่านั้นที่จะสามารถปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้” ดารา อิน กล่าวปิดท้าย
ทั้งนี้ ปัญหาชายแดนระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านช่องทางการทูต.