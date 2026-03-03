เวียดนามระงับส่งแรงงานไปตะวันออกกลางชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ

MGR ออนไลน์ - กรมการจัดการแรงงานต่างประเทศของเวียดนามได้สั่งการให้บริษัทจัดหางานระงับการส่งแรงงานไปตะวันออกกลางเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์ความมั่นคงจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
คำสั่งดังกล่าวออกโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย หลังจากสหรัฐฯ และอิสราเอลโจมตีทางอากาศในดินแดนอิหร่านอย่างต่อเนื่อง และอิหร่านได้ตอบโต้ด้วยการโจมตีในหลายพืนที่ในภูมิภาค
จากข้อมูลอย่างเป็นทางการ ปัจจุบันมีแรงงานเวียดนามประมาณ 10,000 คน ทำงานอยู่ในตะวันออกกลาง รวมถึงเกือบ 6,000 คนในซาอุดิอาระเบีย ประมาณ 4,000 คนในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 500 คนในกาตาร์ และเกือบ 100 คนในบาห์เรน ส่วนใหญ่ทำงานด้านบริการในครัวเรือ งานโรงแรม งานร้านอาหาร และงานก่อสร้าง
ปัจจุบัน บริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาต 14 แห่งส่งแรงงานไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 12 แห่งไปซาอุดิอาระเบีย 6 แห่งไปกาตาร์ และ 2 แห่งไปบาห์เรน การระงับการจ้างงานมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. และจะคงอยู่จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
หน่วยงานจัดหางานได้รับคำสั่งให้ติดต่อกับนายจ้างอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามสถานการณ์ รักษาความปลอดภัยและสิทธิแรงงาน และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับคณะผู้แทนทางการทูตของเวียดนามและสำนักงานการจัดการแรงงานที่สถานทูตในประเทศปลายทางเพื่อติดตามสถานะของแรงงานในพื้นที่
เวียดนามมีพลเมืองมากกว่า 600,000 คนทำงานในเกือบ 60 ประเทศและเขตแดน ซึ่งส่งเงินกลับประเทศรวมกันประมาณ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี.