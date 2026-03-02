“ลาว-รัฐฉาน” โกลาหล รถติดยาวหน้าปั๊ม เหตุชาวบ้านตื่นข่าวไทยงดส่งออกน้ำมัน

MGR Online - คนในรัฐฉาน-ลาว ตื่นข่าวไทยสั่งระงับส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง หลังอเมริกา-อิสราเอล โจมตีอิหร่าน แห่น้ำรถไปเข้าคิวเติมน้ำมันโกลาหล กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าลาว แจงน้ำมันยังเพียงพอ แต่ขอให้ประชาชนใช้รถเท่าที่จำเป็นในช่วงนี้
วันนี้ (2 มี.ค. 69) ကျိုင်းတုံဟစ်တိုင် เพจข่าวของชาวเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก รายงานว่า หลังปรากฏข่าวออกมาเมื่อวานนี้ว่า นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย มีคำสั่งให้เริ่มมาตรการระงับการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง และเปิดศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากเหตุสู้รบในตะวันออกกลาง ระหว่างประเทศอิหร่าน กับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกา
ส่งผลให้ตั้งแต่เช้าวันนี้ ได้เกิดสภาพโกลาหลขึ้นบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันหลายแห่ง ตั้งแต่เมืองท่าขี้เหล็ก เมืองพยาก เมืองยอง ขึ้นไปถึงเมืองเชียงตุง ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่นำเข้าไปจากประเทศไทยผ่านด่านชายแดนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
โดยประชาชนจำนวนมากต่างพากันไปเข้าคิวเพื่อรอเติมน้ำมันในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากกลัวว่า กำลังจะมีสถานการณ์น้ำมันขาดแคลนเกิดขึ้น
ไม่เพียงแต่ที่รัฐฉาน ใน สปป.ลาว ที่น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ต้องนำเข้าไปจากประเทศไทย ตลอดทั้งวันนี้ ชุมชนออนไลน์ของลาวต่างเผยแพร่ภาพความโกลาหลบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันหลายแห่งตามเมืองใหญ่ๆ เช่น นครหลวงเวียงจันทน์ ที่ชาวบ้านพากันตื่นตระหนกกลัวว่าจะเติมน้ำมันไม่ทัน จึงชักชวนกันนำรถออกไปเข้าคิวรอเติมน้ำมัน ทำให้พื้นที่หน้าปั๊มต่างคับคั่งไปด้วยรถและผู้คน และเกิดรถติดเป็นแถวยาวเหยียด
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ได้เผยแพร่แจ้งการมีรายละเอียดว่า การสนองน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับสังคมยังคงเป็นปกติ และมีเพียงพอ แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ตะวันออกกลางก็ตาม แต่การนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงมายังลาวยังคงเป็นปกติ และน้ำมันสำรองที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็ยังเพียงพอต่อความต้องการใช้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ขอเรียกร้องต่อสังคมให้ใช้ยานพาหนะเท่าที่จำเป็นในระยะนี้