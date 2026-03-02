กัมพูชาเสี่ยงสูญนักท่องเที่ยวเกือบ 52,000 คนต่อเดือนจากสงครามตะวันออกกลาง

MGR ออนไลน์ - สำนักเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งกัมพูชา (SSCA) ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของศูนย์กลางการบินในกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียในฐานะเส้นทางเชื่อมต่อหลักสำหรับกัมพูชา โดยเปิดเผยว่ามีผู้โดยสารประมาณ 12,960 คนต่อสัปดาห์ ที่พึ่งพาเส้นทางเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่าหากความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป กัมพูชาจะสูญเสียผู้โดยสารทางอากาศเกือบ 52,000 คนต่อเดือน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชากำลังเผชิญกับ “การปิดกั้นการเชื่อมต่อ” อย่างกะทันหัน เนื่องจากสงครามในตะวันออกกลางกระทบเที่ยวบินมากกว่า 50 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากสนามบินหลักในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นศูนย์กลางการแวะพักและเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งทำหน้าที่เป็นภาคส่วนหลักของประเทศสำหรับตลาดตะวันตก
การโจมตีอิหร่านร่วมกันโดยสหรัฐฯ และอิสราเอลได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินทั่วตะวันออกกลางและที่อื่นๆ เนื่องจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคปิดน่านฟ้าและสนามบินสำคัญ โดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของกัมพูชาระบุว่าสงครามนี้กำลังสร้างความท้าทายให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
สิน จันเสรยวุทธา โฆษกสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งกัมพูชา (SSCA) กล่าวว่าการทวีความรุนแรงทางทหารในตะวันออกกลางส่งผลให้มีการปิดน่านฟ้าชั่วคราว การหยุดชะงักของสนามบินหลักในอ่าวเปอร์เซีย การเปลี่ยนเส้นทางบินระหว่างยุโรปและเอเชีย และต้นทุนเชื้อเพลิงและประกันภัยความเสี่ยงจากสงครามเพิ่มสูงขึ้น
“แม้กัมพูชาจะอยู่ห่างจากเขตขัดแย้ง แต่ตะวันออกกลางยังคงเป็นสะพานเชื่อมระดับโลกที่สำคัญที่เชื่อมต่อยุโรป แอฟริกา และอเมริกาเหนือ มายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” สิน จันเสรยวุทธา กล่าว
เขาระบุว่าการเดินทางมายังกัมพูชามีความสะดวกสบายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผ่านการเข้าถึงโดยตรงหรือแวะพักหนึ่งครั้งผ่านสนามบินหลักในอ่าวเปอร์เซีย เขาเน้นย้ำว่าสายการบินเช่น กาตาร์แอร์เวย์สที่ให้บริการผ่านโดฮา สายการบินเอมิเรตส์ผ่านดูไบ และเอทิฮัดแอร์เวย์สผ่านอาบูดาบี ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมหลักที่เชื่อมโยงกัมพูชากับยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา และตะวันออกกลาง
เขากล่าวว่าปัจจุบันกัมพูชาจัดการเที่ยวบินที่เชื่อมต่อกับตะวันออกกลาง 54 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โดย 48 เที่ยวบินผ่านสนามบินนานาชาติเตโช และ 6 เที่ยวบินผ่านสนามบินานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์
“สนามบินในอ่าวเปอร์เซียเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นประตูเชื่อมต่อที่สำคัญสำหรับทั้งผู้โดยสารขาเข้าและขาออกของกัมพูชา” สิน จันเสรยวุทธา กล่าว และเสริมว่ามีผู้โดยสารประมาณ 12,960 คนต่อสัปดาห์ รวมประมาณ 51,840 คนต่อเดือนที่อาจได้รับผลกระทบ
“กัมพูชายังคงปลอดภัย ดำเนินการอย่างเต็มที่และไม่ได้รับผลกระทบจากมุมมองด้านความปลอดภัยหรือน่านฟ้า สนามบินและน่านฟ้าของเรายังคงดำเนินการตามปกติ”
โฆษกสำนักเลขาธิการการบินพลเรือนเน้นย้ำว่า จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการพัฒนาน่านฟ้าภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง บริการบางอย่างที่เชื่อมต่อผ่านศูนย์กลางการขนส่งในโดฮา ดูไบ และอาบูดาบี ได้ระงับบางส่วนหรือปรับตารางเวลาชั่วคราาว ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาใดๆ ในกัมพูชา
“เรากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับสายการบินที่ได้รับผลกระทบและหน่วยงานสนามบินเพื่อติดตามสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการจัดหาการเดินทางทางเลือกที่จำเป็น นอกจากนี้ ยังแนะนำผู้โดยสารให้ตรวจสอบตารางเวลาล่าสุดกับสายการบินของตนเองโดยตรง” สิน จันเสรยวุทธา ระบุ
“เราขอรับรองต่อสาธารณชนและนักเดินทางระหว่างประเทศว่าระบบการบินของกัมพูชายังคงมีเสถียรภาพและปลอดภัย มาตรการในปัจจุบันเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า เรามั่นใจว่าการเชื่อมต่อจะกลับสู่ภาวะปกติเมื่อสถานการณ์ในภูมิภาคมีเสถียรภาพมากขึ้น”
ชาย สิวลิน ประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา (CATA) กล่าวว่ากัมพูชากำลังเผชิญกับวิกฤตซำ้ซ้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว
“แม้กัมพูชายังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่สงบสุขและปลอดภัย แต่ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเรากำลังถูกบีบจากการปิดกั้นการเชื่อมต่อที่เป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นและการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ เรากำลังเผชิญกับวิกฤตซ้ำซ้อน” ชาย สิววิน กล่าว และเสริมว่าดูไบ โดฮา และอาบูดาบี ทำหน้าที่เป็นสะพานหลักเชื่อมต่อตลาดตะวันตก
“ด้วยเที่ยวบินกว่า 3,400 เที่ยวบินที่ถูกยกเลิกไปในช่วง 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา และแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขการยกเลิกเที่ยวบินมายังกัมพูชาที่แน่ชัด แต่เราได้เห็นการยกเลิกการจองโรงแรมและแพ็คเกจทัวร์ในเสียมราฐและพนมเปญจำนวนมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากยุโรปและตะวันตกพบว่าเส้นทางมายังกัมพูชาถูกปิดกั้น” สิวลิน กล่าว
“นอกจากนี้ ข่าวที่เผยแพร่ทั่วโลกยังทำให้ผู้เดินทางจากต่างแดนเข้าใจผิดว่าเอเชียทั้งหมดไม่มั่นคง ซึ่งสร้างการขาดความเชื่อมั่น ที่คุกคามการฟื้นตัวของเราหลังจากจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2568 ลดลง” ประธานสมาคมตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชา กล่าว
ชาย สิวลิน กล่าวว่าแม้จะมีอุปสรรคภายนอกเหล่านี้ แต่กัมพูชายังคงเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกที่มั่นคง และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
“เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของเรา CATA เรียกร้องให้เปลี่ยนไปส่งเสริมเส้นทางที่ปลอดภัยผ่านทางสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ เวียดนาม และโซลทันที และเรียกร้องให้มีความยืดหยุ่นสูงสุดในการจองเพื่อรักษาความไว้วางใจของพันธมิตรระหว่างประเทศในช่วงเวลาที่ผันผวนนี้” ชาย สิวลิน ระบุ
แอนดรูว์ เทย์ ผู้อำนวยการโรงแรม Himawari Hotel Apartments กล่าวว่าในขณะนี้ เขายังไม่ได้รับแจ้งการยกเลิกจากแขกของโรงแรม แต่สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความล่าช้าสำหรับบางคน
เขาเสริมว่าผลกระทบที่ใหญ่กว่าต่อการท่องเที่ยวนั้นอาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันหรือค่าตั๋วหากความขัดแย้งยังยืดเยื้อต่อไป.