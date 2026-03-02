พม่านิรโทษกรรมผู้ต้องขังจากความผิดสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายกว่า 7,000 คน

เอเอฟพี - รัฐบาลทหารพม่าได้นิรโทษกรรมผู้ต้องขังกว่า 7,000 คน ในวันจันทร์ (2) ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานให้เงินทุนสนับสนุนหรือให้ที่พักพิงแก่ “กลุ่มก่อการร้าย” คำที่รัฐบาลทหารใช้เรียกกลุ่มสนับสนุนประชาธิปไตยที่ต่อต้านการปกครองของทหาร
พลเรือนผู้เห็นต่างหลายพันคนถูกจับกุมเข้าคุกตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจในการรัฐประหารปี 2564 ที่เป็นการยุติการทดลองปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนาน 1 ทศวรรษ และคุมขังอองซานซูจี
นักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่สนับสนุนซูจีและกลุ่มติดอาวุธที่ท้าทายกองทัพในสงครามกลางเมืองถูกตีตราว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย และมีกฎหมายลงโทษผู้ที่สมาคมข้องเกี่ยวด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิตและอาจถึงขั้นประหารชีวิต
ประกาศของรัฐบาลระบุว่า พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารได้สั่งปล่อยตัวนักโทษกว่า 7,300 คน ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดภายใต้กฎหมายห้ามการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย และให้ที่พักพิงหรือจัดหาการขนส่งให้กับกลุ่มก่อการร้ายใดๆ
แต่ทั้งนี้ ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่านักโทษที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับกลุ่มใด
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลทหารได้ประกาศอภัยโทษให้กับผู้กระทำความผิดทางการเมืองบางข้อหา ที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็นความพยายามที่จะปรับปรุงภาพลักษณ์ของตนท่ามกลางการส่งมอบอำนาจให้กับรัฐบาลพลเรือนอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงในเดือนม.ค.
แต่เนื่องจากซูจียังคงถูกคุมขัง พรรคของเธอถูกยุบ และพรรคที่สนับสนุนกองทัพได้ชัยชนะอย่างง่ายดายในการเลือกตั้ง นักวิจารณ์ติงว่าการเปลี่ยนผ่านนี้เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์เพื่อปรับภาพลักัษณ์ของปกครองของรัฐบาลทหาร
นักข่าวของเอเอฟพีที่อยู่ด้านนอกเรือนจำอินเส่งในนครย่างกุ้ง ระบุว่าเห็นผู้ต้องขังราว 300 คน ถูกนำตัวออกจากเรือนจำด้วยรถบัสในเช้าวันนี้ (2)
ญาติของผู้ต้องขังต่างถือช่อดอกไม้และป้ายที่มีชื่อของคนที่พวกเขารัก ขณะที่ผู้ต้องขังถูกปล่อยตัวออกจากรั้วลวดหนามของเรือนจำอินเส่ง
พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย อนุมัติการปล่อยตัวเนื่องในวันหยุดราชการในวันจันทร์ โดยอ้างว่าเพื่อความสงบสุขของประชาชน รวมถึงเหตุผลด้านมนุษยธรรม ตามคำแถลงของรัฐบาล
นอกจากนี้ ทางการยังยกเลิกคดีความกับผู้ต้องหาอีกเกือบ 12,500 คน ที่กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีในข้อหาก่อการร้าย ตามคำแถลงอีกฉบับหนึ่ง
รัฐบาลทหารมักจะประกาศนิรโทษกรรมนักโทษในวันหยุดราชการ และในประกาศวันนี้ยังปล่อยตัวนักโทษอีกกว่า 2,800 คน และชาวต่างชาติที่ถูกคุมขังอีก 10 คน โดยไม่ได้ระบุรายละเอียดความผิดของพวกเขา
หลังจากปกครองประเทศมากว่า 5 ปี กองทัพระบุว่าการเลือกตั้งที่จัดขึ้นจะคืนอำนาจให้กับประชาชนและเป็นโอกาสของการยุติสงครามกลางเมือง
แต่การเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มต่อต้านติดอาวุธ และพล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี
รัฐสภาชุดใหม่มีกำหนดเปิดประชุมในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า โดยจะมีการเลือกประธานาธิบดีในช่วงต้นเดือนเม.ย.