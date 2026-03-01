เวียดนามสั่งสายการบินประเมินความเสี่ยงปรับเที่ยวบินจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

MGR ออนไลน์ - สำนักงานการบินพลเรือนแห่งเวียดนาม (CAAV) ได้สั่งการให้สายการบินประเมินความเสี่ยงและปรับปฏิบัติการเที่ยวบินทันทีท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ รวมถึงอิหร่าน อิรัก คูเวต กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิสราเอล ประกาศปิดหรือจำกัดน่านฟ้าเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น
สนามบินต่างๆ เช่น ดูไบ อาบูดาบี และโดฮา ได้ระงับการดำเนินงานชั่วคราวหรือจำกัดกิจกรรมการบิน เนื่องจากการปิดน่านฟ้าและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อการบินพลเรือน
สถานการณ์ดังกล่าวได้ก่อให้เกิดการหยุดชะงักขนาดใหญ่ต่อเครือข่ายเที่ยวบินทั่วโลก โดยหลายสายการบินได้ยกเลิกหรือปรับตารางเวลาโดยเฉพาะเส้นทางไปและกลับจากตะวันออกกลาง และเส้นทางยุโรป-เอเชีย ที่ผ่านภูมิภาคนี้ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก
เพื่อความปลอดภัยทางการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งเวียดนามได้สั่งการให้บริษัทจัดการจราจรทางอากาศเวียดนามพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเที่ยวบินที่ต้องปรับตารางเวลาเนื่องจากความขัดแย้ง และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการบิน
การท่าอากาศยานเวียดนามและสนามบินนานาชาติของประเทศได้รับมอบหมายให้ติดตามสถานการณ์และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสายการบินและหน่วยบริการภาคพื้นดินเพื่อดำเนินการตามแผนช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา การยกเลิก หรือการปรับเส้นทาง
ปัจจุบันสายการบินเวียดนามไม่มีเส้นทางบินตรงไปยังอิหร่านหรือประเทศอื่นๆ ในตะวันออกกลาง
สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ส ให้บริการเที่ยวบินหลายเที่ยวระหว่างเวียดนามและยุโรป แต่สายการบินระบุว่าเที่ยวบินระหว่างเวียดนามและยุโรปยังคงอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีการสู้รบ
สายการบินระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น เอมิเรตส์และกาตาร์แอร์เวย์ส ให้บริการเที่ยวบินจากเวียดนามไปยังตะวันออกกลางหรือรับส่งผู้โดยสารผ่านภูมิภาคนี้
CAAV กล่าวว่าเครื่องบินของเอมิเรตส์ 1 ลำ และเที่ยวบินของกาตาร์แอร์เวย์ส 2 เที่ยวบิน กำลังรออยู่ที่สนามบินนานาชาติโนยบ่ายในกรุงฮานอย และยังไม่สามารถเดินทางไปยังตะวันออกกลางได้.