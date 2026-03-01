เอกสารลับชี้กองทัพพม่าใช้เครื่องบินพลเรือนลอบขนอาวุธเสริมกำลังให้กองกำลังพันธมิตรในรัฐกะฉิ่น

MGR ออนไลน์ - สำนักข่าวอิรวดีรายงานว่าเอกสารลับที่สำนักข่าวได้รับได้เปิดเผยว่ารัฐบาลทหารพม่าได้ลักลอบขนส่งอาวุธโดยใช้เครื่องบินโดยสารพลเรือนเพื่อติดอาวุธให้กับกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตนในรัฐกะฉิ่น เมื่อปลายปีที่แล้ว
เอกสารลับดังกล่าวระบุว่าในเดือนพ.ย. 2568 เที่ยวบินโดยสารจากนครย่างกุ้งไปยังเมืองมิตจีนา เมืองเอกของรัฐกะฉิ่น ได้บรรทุกปืนไรเฟิลจู่โจม BA-72 จำนวน 50 กระบอก
เมื่อวันที่ 12 พ.ย. กองบัญชาการภาคเหนือของกองทัพพม่าได้ขออนุมัติจากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เพื่อขนส่งอาวุธโดยใช้เที่ยวบินโดยสารพลเรือน
เนื่องจากสายการบินพลเรือนเพียงแห่งเดียวที่อยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมคือสายการบินแห่งชาติพม่า (MNA) จึงเชื่อได้ว่า MNA เป็นผู้ดำเนินการขนส่งในวันนั้นหรือหลังจากนั้นไม่นาน
จากนั้นปืนไรเฟิลก็ถูกมอบให้กับกองพันทหารราบที่ 297 ที่มีหน้าที่แจกจ่ายให้กับกองกำลังติดอาวุธประชาชน Warazup ที่เป็นพันธมิตรกับรัฐบาลทหาร ซึ่งปฏิบัติอยู่ในรัฐกะฉิ่น
จากเอกสารที่สำนักข่าวอิรวดีได้รับระบุว่าการขนส่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของร้อยเอกจ่อ เต๊ต นาย และนายทหารชั้นประทวนอาวุโสอีก 3 นาย
กองกำลังติดอาวุธประชาชน Warazup มีฐานอยู่ในเมืองผากัน ศูนย์กลางการทำเหมืองหยก ที่ที่กองกำลังกลุ่มนี้ทำการโจมตีกองทัพเอกราชกะฉิ่นเป็นประจำ และถูกกล่าวหาว่าลักพาตัวพลเรือนในท้องถิ่นเพื่อเรียกค่าไถ่
การใช้เครื่องบินพลเรือนอย่างลับๆ เกิดขึ้นในขณะที่กองทัพกำลังดิ้นรนอย่างหนักกับความสูญเสียในสนามรบอย่างกว้างขวาง และการขาดการสนับสนุนจากประชาชนในสงครามกลางเมือง ที่ปะทุขึ้นหลังจากการรัฐประหารในปี 2564 นักวิเคราะห์กล่าว่ารัฐบาลทหารพึ่งพากองกำลังติดอาวุธและระบบโลจิสติกส์ที่มีการปิดบังมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเสริมกำลังทหารที่ลดน้อยลง
ซิน ยอ ผู้แปรพักตร์จากกองทัพ กล่าวว่ายุทธวิธีนี้สะท้อนให้เห้นถึงความสิ้นหวังและความพยายามที่จะปกปิดความเคลื่อนไหวของกองทัพ
“พวกเขาทำเช่นนี้เพื่อปกปิดความเคลื่อนไหว แต่จากมุมมองของพลเรือนแล้ว กองทัพกำลังใช้พวกเขาเป็นโล่มนุษย์เพื่ออำพรางการขนส่งกำลังพลและอาวุธ” ซิน ยอ กล่าว
แม้กองทัพจะมีเครื่องบินขนส่งทางทหารโดยเฉพาะ เช่น Mi-17, Mi-38, Mi-35 และ Y-8 แต่รัฐบาลทหารก็ยังคงใช้เครื่องบินโดยสารพลเรือนเพื่อวัตถุประสงค์ทางทหาร
กลุ่มนักเคลื่อนไหว Justice for Myanmar รายงานในปี 2567 ว่า เครื่องบินโดยสารเช่นเครื่องบิน ATR ถูกใช้โดยกองทัพอากาศพม่าเพื่อขนส่งกำลังพลและอาวุธ ไม่เพียงแต่ไปยังฐานทัพอากาศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสนามบินพลเรือนดด้วย
รายงานระบุว่ารัฐบาลทหารได้ส่งเครื่องบิน ATR ที่ดัดแปลงแล้วไปยังสนามบินพลเรือนหลายแห่ง รวมถึง สิตตะเว มิตจีนา ล่าเสี้ยว พะโม ลอยก่อ และเชียงตุง ผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงรายงานว่าพบเห็นเครื่องบิน ATR เป็นประจำในพื้นที่ที่มีการสู้รบอย่างหนักและมีการระงับเที่ยวบินพลเรือน.