ทัพว้าจัดสมรสหมู่ทหาร 80 คู่ สื่อไทใหญ่เตือน"ระวัง" เป็นแผนกลืนชาติ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


พิธีสมรสหมู่ของทหารกองทัพสหรัฐว้า รวม 80 คู่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 (ภาพจากเพจ Shwe Phee Myay และ Mekong News)
MGR Online - กองทัพสหรัฐว้าจัดพิธีสมรสหมู่อย่างยิ่งใหญ่ให้ทหารถึง 80 คู่ ที่เมืองต้างย่าน เจ้าสาวล้วนเป็นหญิงชาติพันธุ์ท้องถิ่นในรัฐฉาน สื่อไทใหญ่เตือน เป็นแผนลึกที่ต้องการกลืนชาติ วางเส้นทางให้คนว้าได้ครอบครองพื้นที่ทั้งหมดของรัฐฉานในอนาคต

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 กองทัพสหรัฐว้า (UWSA) ได้จัดพิธีสมรสหมู่ครั้งใหญ่ให้กับกำลังพลรวม 80 คู่ พิธีแต่งงานจัดขึ้นที่เขตบ้านหงปัง เมืองต้างย่าน ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำสาละวิน ห่างจากเมืองป๋างซาง เมืองหลวงของเขตพิเศษหมายเลข 2 พื้นที่ปกครองตนเองชนชาติว้า ประมาณ 85 กิโลเมตร


จากคลิปพิธีสมรสหมู่ที่ถูกเผยแพร่ตามเพจข่าวหลายสำนักของรัฐฉาน พิธีถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่ มีเป่า ไอ่ คาน รองเลขาธิการ พรรคสหรัฐว้า(UWSP) รวมถึงนายทหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพสหรัฐว้าหลายนายไปร่วมงาน มีกองเกียรติยศและวงโยธวาทิตบรรเลงเพลงนำคู่บ่าวสาวเดินมาเป็นคู่อย่างเป็นระเบียบไปยังเวที จากนั้นบ่าวสาวทุกคู่ยืนเรียงแถวรับโอวาทจากแขกผู้ใหญ่

เป็นที่น่าสังเกตุว่า คู่แต่งงานทุกคู่ เจ้าบ่าวทุกคนล้วนเป็นทหาร แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารว้า ส่วนเจ้าสาวทุกคนไม่ใช่ชาวว้า แต่เป็นหญิงสาวจากทุกชาติพันธุ์ในรัฐฉาน มาร่วมพิธีด้วยเครื่องแต่งกายเป็นชุดประจำชาติพันธุ์ของแต่ละคน


หลังคลิปพิธีสมรสหมู่ครั้งนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ได้เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างอื้ออึงในเพจข่าวของชาวไทใหญ่ เสียงวิพากษ์วิจารณ์เกือบทั้งหมด มองไปในทิศทางเดียวกันว่า พิธีสมรสหมู่ครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกระบวนการกลืนชาติ และเป็นแผนแผ่ขยายอิทธิพลของคนชาติพันธุ์ว้าที่ต้องการครอบครองรัฐฉานทั้งหมดในอนาคต

Ngao Leng Mun Mai เพจข่าวภาษาไทใหญ่ ให้ข้อมูลว่า เป็นนโยบายของกองทัพสหรัฐว้าที่เมื่อสามารถยึด หรือครอบครองพื้นที่ใดในรัฐฉานเอาไว้ได้แล้ว ได้บังคับให้กำลังพลต้องสร้างครอบครัวโดยหาหญิงที่เป็นคนชาติพันธุ์ท้องถิ่นมาเป็นภรรยา โดยไม่จำเป็นต้องเป็นหญิงสาว หรือหญิงโสด และหลังจากได้แต่งงานอยู่กินจนมีบุตรด้วยกันแล้ว ทหารคนที่เป็นพ่อต้องสอนให้ลูกพูดภาษาว้า เรียนรู้วัฒนธรรมของว้า เพื่อให้โตขึ้นเป็นชาวว้าโดยสมบูรณ์

ตามข้อมูลของ Ngao Leng Mun Mai ผู้หญิงที่มาเป็นเจ้าสาวในพิธีสมรสหมู่เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นหญิงสาวที่มีภูมิลำเนาจากหลายเมืองในรัฐฉาน นอกจากเป็นหญิงชาวต้างย่านเองแล้ว ยังมีผู้หญิงที่มาจากเมืองกึ๋ง และเมืองลายค่า ซึ่งเป็นเมืองในรัฐฉานใต้อีกด้วย













พิธีสมรสหมู่ของทหารกองทัพสหรัฐว้า รวม 80 คู่ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 (ภาพจากเพจ Shwe Phee Myay และ Mekong News)
