กัมพูชาตั้งเป้ารองรับผู้โดยสารเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติ 8 ล้านคนปีนี้

MGR ออนไลน์ - สำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนแห่งรัฐ (SSCA) ของกัมพูชาได้ตั้งเป้าหมายที่จะรองรับผู้โดยสารทางอากาศมากถึง 8 ล้านคนผ่านสนามบินนานาชาติของประเทศในปี 2569 เพิ่มขึ้นจากเกือบ 7 ล้านคนในปี 2568
เป้าหมายดังกล่าวได้ประกาศขึ้นในการปิดการประชุมประจำปีของ SSCA ซึ่งจากรายงานของหน่วยงานได้คาดการณ์ว่ากัมพูชาจะมีจำนวนผู้โดยสารทางอากาศ 8 ล้านคน สินค้าทางอากาศ 112,000 ตัน และเที่ยวบินขาเข้าและขาออกมากกว่า 72,000 เที่ยวบินในปี 2569 ที่ขับเคลื่อนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการค้า การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
SSCA ระบุว่าเพื่อสนับสนุนการเติบโตนี้ ทางสำนักงานการบินพลเรือนจะดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการบินพลเรือนต่อไปผ่านการพัฒนากรอบการทำงานที่มุ่งเน้นความยั่งยืนของภาคการบินกัมพูชาในปี 2569
รัฐมนตรีที่ดูแล SSCA ระบุว่าผลลัพธ์เชิงบวกของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการบินของประเทศเกิดจากนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายเปิดน่านฟ้า ที่มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดสายการบินระหว่างประเทศ เพิ่มความถี่ของเที่ยวบิน และส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้า
“ภาคการบินพลเรือนของกัมพูชามีบทบาทสำคัญในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าผ่านเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ ที่มีส่วนสำคัญต่อการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การเชื่อมต่อระหว่างประชาชน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม” ดร.เหมา ฮาวันนาล กล่าว
ปัจจุบัน กัมพูชามีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินนานาชาติเตโช สนามบินานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ และสนามบินนานาชาติสีหนุ และสนามบินภายในประเทศ 1 แห่ง คือสนามบินดาราสาคร
ในปี 2568 กัมพูชามีผู้โดยสารทางอากาศ 6.98 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปี 2567 จำนวนเที่ยวบินทั้งหมดอยู่ที่ 64,821 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ปริมาณสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้น 21% เป็น 93,889 ตัน
ปัจจุบันกัมพูชามีสายการบินให้บริการ 36 สายการบิน รวมถึงสายการบินภายในประเทศ 4 สายการบิน โดยมีเที่ยวบินตรงไปยัง 52 จุดหมายปลายทางใน 18 ประเทศ ตามข้อมูลของ SSCA โดยในจำนวนนี้ 8 จุดหมายปลายทางอยู่ภายในกลุ่มอาเซียน ส่วนที่เหลือประกอบด้วย จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย กาตาร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ญี่ปุ่น และตุรกี.